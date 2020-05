Prozessauftakt gegen Kopf von Wolfsburger Kokainbande

Wolfsburg

Der 44-jährige Betreiber einer Wolfsburger Table-Dance-Bar ist als mutmaßlicher Kopf einer Kokainbande angeklagt. Am Montag hat der Prozess vor dem Landgericht Braunschweig begonnen. Zusammen mit zwei Frauen soll der Wolfsburger vom Sommer 2018 bis Dezember 2019 insgesamt sechs Kilo Kokain mit einem Erlös von rund 3610000 Euro verkauft haben.

Die Drogen beschaffte sich der Mann in Hamburg

Dem Mann wird Drogenhandel in elf Fällen vorgeworfen, in dreien davon als Mitglied einer Bande. „Dieses setzt voraus, dass mindestens drei Personen beteiligt sind, die sich für eine gewisse Dauer zusammenschließen“, sagte Vorsitzender Richter Dr. Ralf-Michael Polomski. Zwar habe eine der Frauen wohl nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Ausreichend sei aber ein eingespieltes „Bezugs- und Absatzsystem“.

Laut Anklage bezog der Wolfsburger die Drogen von einem Lieferanten in Hamburg. Eine Frau chauffierte den Mann dafür in ihrem Kleinwagen und stellte ihre Wohnung als Lager und später auch zum Verkauf der Drogen zur Verfügung. Dafür erhielt die sie anfangs je Lieferung 300 Euro, später 5000 bis 7000 Euro.

Zweite Komplizin übernimmt „Urlaubsvertretung“

In den ersten Fällen betrug die Menge des Kokains je Lieferung 200 Gramm, das teils gestreckt mit Gewinn in Wolfsburg weiter verkauft wurde. Später stiegen die Mengen. Im Juni 2019 holte der Angeklagte ein ganzes Kilo Kokain für 60 000 Euro in Hamburg ab. Während der 44-Jährige nach Spanien reiste, übernahm dann erstmals eine zweite Frau die „Urlaubsvertretung“. Sie verkaufte Kokain in der gemeinsamen Wohnung des Angeklagten sowie in dessen Bordell.

Das Trio schloss sich dann dauerhaft zusammen. Der 44-Jährige übernahm die Beschaffung und den Verkauf des Kokains an ausgewählte Abnehmer. Die Wohnung der Kurierfahrerin wurde zum Abpacken und Lagern genutzt, später verkaufte sie dort ebenfalls die Drogen. Die Dritte im Bunde übernahm den Verkauf in der gemeinsamen Wohnung des Angeklagten sowie in ihrer Arbeitsstätte, einer „Zimmervermietung“ an der Seilerstraße.

Polizei findet 1,3 Kilo Kokain im Wagen

Kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr nahmen die Ermittler die Bande hoch. Der Angeklagte hatte an diesem Tag in Hamburg Kokain für 78 000 Euro gekauft. Bei einer Polizeikontrolle auf der Braunschweiger Straße stellten die Beamten im Wagen 1,3 Kilogramm Kokain sicher.

Nach der Verlesung der Anklage beantragte der Anwalt des Angeklagten die Unterbrechung des Verfahrens. Unter anderem habe das Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen zu spät vorgelegen. In der Tat ging das Gutachten wohl erst am Donnerstag bei der Staatsanwaltschaft ein, einen Tag später beim Anwalt. Richter Polomski unterbrach die Verhandlung bis zum nächsten Sitzungstag am Donnerstag.

Von Christian Opel