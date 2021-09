Prozessauftakt: Wolfsburger hatte 600 Gramm Cannabis in der Wohnung

Braunschweig

Am Dienstag begann vor dem Landgericht Braunschweig der Strafprozess gegen einen 26-jährigen Wolfsburger: Er ist wegen unerlaubten Anbaus und Besitzes von Betäubungsmitteln sowie Waffen angeklagt. Trotz des Funds von Cannabis in nicht geringer Menge bei einer Hausdurchsuchung wird es für die Staatsanwaltschaft schwer werden, den Angeklagten des Handels mit Betäubungsmitteln zu überführen. Der erstaunliche Grund: Offensichtlich Personalmangel bei der Polizei.

Die Beamten überraschten den 26-Jährigen direkt bei der Ernte

Bei einer Hausdurchsuchung am Rabenberg wurden in der Wohnung des Angeklagten am 22. September mehr als 600 Gramm Cannabis sowie mehrere Waffen sichergestellt. Die Beamten hatten den Wohnungsinhaber sowie zwei anwesende Freunde, deren gesonderte Verfolgung läuft, zufällig direkt bei der „Ernte“ überrascht. Im Keller fanden die Polizisten eine umfangreiche Cannabis-Aufzuchtanlage vor. Auf dem Wohnzimmertisch lag griffbereit ein Elektroschock-Impulsgerät (sogenannter Taser), ein weiterer Taser lag noch neu verpackt in einem Schrank bereit, im Nachttisch bewahrte der Angeklagte ferner ein circa 20 Zentimeter langes Einhand-Messer auf und auch im PKW des Angeklagten wurden die Beamten fündig: Im Handschuhfach fanden sie ein als Waffe verbotenes Butterfly-Messer.

Dennoch begann der Prozess vor dem Schöffengericht quasi mit einem Armuts-Eingeständnis der Justiz: Die Vorsitzende Richterin erklärte gleich zu Beginn, dass sich die Auswertung sichergestellter Datenträger laut Aussage der Polizei voraussichtlich noch bis zu einem Jahr hinziehen könne. Diese Steilvorlage nutzte die Verteidigerin direkt, um sich rückzuversichern, dass somit die derzeitige Beweislage nicht ausreiche, um ihrem Mandanten trotz der nicht geringen Menge Cannabis (immerhin wurden mehr als 600 Gramm konfisziert, was für rund 3800 Konsumeinheiten ausreicht) auch den Handel damit nachzuweisen.

Die Taser habe er auf einer Klassenfahrt erworben

Vom Gericht zu den Waffen und dem Cannabis befragt, erklärte der Angeklagte, er habe das Cannabis nur für den Eigenkonsum und für enge Freunde angebaut, um seine Stimmungsschwankungen aufgrund einer psychischen Störung abzumildern. Die Taser habe er mit circa 16 Jahren, also anno 2011/2012, auf einer Klassenfahrt, erworben und seitdem nur als Taschenlampe benutzt. Das Butterfly-Messer im Handschuhfach führe er immer im PKW dabei, um im Falle eines Unfalls den Sicherheitsgurt zerschneiden zu können, behauptete der Angeklagte.

Skeptisch fragte der Staatsanwalt nach: „Das sind aber ganz schön viele Waffen. Hatten Sie vor irgendjemandem Angst?“ Auch die Richterin bezweifelte die Angaben des Angeklagten, dass solch eine enorme Menge von mehr als 3800 Konsumeinheiten Cannabis nur zu eigenen therapeutischen Zwecken und gemeinschaftlichem – angeblich unentgeltlichen – Konsum unter Freunden habe dienen sollen. Zwecks Erstellung eines psychiatrischen Gutachtens wurde der Prozess vorerst unterbrochen. Als Fortsetzungstermine sind der 6. und 19. Oktober geplant.

Von swi