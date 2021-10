Wolfsburg

Das Amtsgericht Wolfsburg eröffnete jetzt den Prozess gegen einen 52-Jährigen aus Ehra-Lessien, der einem Bekannten am Abend des 2. April 2021 mit einem Golfschläger diverse Knochenbrüche zugefügt haben soll – und zwar unter der Androhung: „Ich schlag dich tot!“

Obwohl am ersten Prozesstag lediglich die Anklage verlesen wurde, standen bereits zahlreiche Straftaten im Raum: Am Abend des 2. April 2021 soll der Angeklagte (52) im Streit einen Bekannten von hinten derart heftig in den Schwitzkasten genommen haben, dass dieser nicht mehr schlucken konnte und keine Luft mehr bekam.

Der Täter schlug dem Opfer mit einem abgebrochenen Stuhlbein gegen die Rippen

Danach soll er dem Opfer mit einem abgebrochenen Stuhlbein zwei Mal gegen die Rippen geschlagen haben und ihm gedroht haben: „Ich schlage dich tot!“. Als das Opfer nach dem Angriff weggehen wollte, soll der Angeklagte dem Opfer noch mit einem Golfschläger mehrfach gegen Arme und Beine geschlagen haben.

Laut Anklage wollte der Angreifer das Opfer zwingen, barfuß über einen Schotter-Parkplatz zu gehen. Als der Angreifer erneut mit dem Golfschläger ansetzte, hob das Opfer schützend die Arme über den Kopf. Laut Anklage traf der Golfschläger deshalb statt des Kopfes die Arme und zerbrach beide Arme. Aber damit noch nicht genug, soll der Angreifer dem Opfer abschließend auch noch mit einem Stück Eisen auf den Hinterkopf geschlagen haben.

Das Opfer erlitt zahlreiche Frakturen an Mittelhand, den Unterarmen, einen Bruch der Kniescheibe und weitere Schäden am Knie. Auch ein Zahnimplantat soll der Angreifer dem Opfer ausgeschlagen haben.

Auch eine zweite Anklage gegen 52-Jährigen liegt vor

Soweit die erste Anklage des führenden Verfahrens. Ebenfalls mitverhandelt werden soll eine zweite Anklage wegen diverser Straftaten vom 20. September 2020: Mit einem E-Scooter soll der Angeklagte am 20.9.2020 gegen 3 Uhr nachts betrunken auf der Hauptstraße in Ehra-Lessien gefahren sein. Außerdem soll er, ohne dass eine Notlage bestand, einundzwanzig Mal den Notruf gewählt haben.

Um den Mann von weiteren Straftaten abzuhalten, sei die Polizei dann ausgerückt und habe ihn bei seiner Heimkehr in Empfang genommen. Da der Angeklagte jedoch massiven Widerstand leistete, mussten die Polizeibeamten den Wüterich in Gewahrsam nehmen. Dagegen wehrte er sich laut Anklage mit Kopfstößen, beleidigte die Polizeibeamten aufs Übelste – er hatte 1,12 Promille.

Zeugen werden am 28. Oktober angehört

Deswegen ist der gebürtige Wolfsburger nun wegen Führen eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss, vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs, Missbrauch des Notrufs, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt. Darüber hinaus hat er sich vor dem Schöffengericht wegen gefährlicher Körperverletzung zu verantworten wegen der genannten Attacke mit dem Golfschläger.

Am ersten Prozesstag wurden lediglich diese beiden Anklagen verlesen. Zwecks Ladung weiterer Zeugen wird der Prozess am 28. Oktober 2021 fortgesetzt.

