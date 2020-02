Richter: „Das hier ist kein normales Verfahren“

Wolfsburg

„Das hier ist kein normales Verfahren“, machte der Richter am Dienstagmorgen gleich zu Beginn der Verhandlung deutlich. Schon ein Blick in das Wolfsburger Amtsgericht genügte, um dies zu erkennen. In den sonst so gut wie leeren Gängen drängten sich diesmal die Zuschauer. Das öffentliche Interesse war riesig. Nicht alle erschienen Personen fanden einen Platz im Saal.

Drinnen herrschte eine gedrückte, extrem emotionale Stimmung. Den Eltern des verstorbenen Krippenkindes stehen Trauer und Schmerz ins Gesicht geschrieben. Die Mutter bricht während der Anklageschrift in Tränen aus. Auch unter den Zuschauern ist immer wieder ein Schluchzen zu hören. Auf der Anklagebank ein ähnliches Bild. Die Erzieherinnen sind sichtlich gezeichnet von dem tragischen Unglücksfall. Eine der Angeklagten kann nur unter Tränen und heftig zitternd ihre Personalien vor Gericht nennen.

„Dieses tragische Unglück wollte niemand“

Die besonderen Umstände bei der Verhandlung wegen fahrlässiger Tötung bringt der Richter auf den Punkt und appelliert an alle Beteiligten: „Normalerweise verhandeln wir Taten, die jemand wollte. Jemand wollte stehlen oder sogar jemandem weh tun. Dieses tragische Unglück wollte niemand. Dennoch muss verhandelt werden, lassen Sie uns das mit Anstand tun.“

Der emotionalste Moment steht dem Prozess da noch bevor. Im Rahmen der Plädoyers verliest die Mutter des verstorbenen Kindes weinend eine Erklärung. Darin erinnert sie an ihren Sohn, berichtet von seinem neugierigen, aktiven, fröhlichem Wesen, von seinen Vorlieben, seinem Lieblingsessen – und von dem riesigen Loch, das sein Tod in ihrer Familie hinterlassen hat. „Wir hatten ein sorgenfreies, glückliches Leben, das ist nun für immer vorbei“, sagt sie.

Eltern werden von Schuldgefühlen geplagt

Neben der Trauer würden sie und ihr Ehemann von Schuldgefühlen geplagt. „Hätten wir ihn erst später in die Krippe geben sollen? Hätten wir erkennen müssen, dass wir ihn den falschen Menschen anvertrauen?“ Außerdem äußert sie Enttäuschung darüber, dass in all der Zeit keine Geste des Bedauerns erfolgt sei. Kein Besuch im Krankenhaus. Kein Brief, kein Gang zum Grab, um „ihr Krippenkind“ um Verzeihung zu bitten.

Diese Worte treffen die Angeklagten sichtbar ins Mark. Vor Tränen kaum in der Lage zu sprechen, entschuldigt sich eine Erzieherin. Sie hatte den Jungen und die Familie unbedingt besuchen und ihnen beistehen wollen, rechtlich sei es ihr aber nicht möglich gewesen. „Es vergeht kein Tag, an dem ich ihren Sohn nicht um Verzeihung bitte“, beteuert eine andere Angeklagte mit brechender Stimme.

Wir haben es hier nicht mit Verbrechern zu tun

Auch den Richter nimmt das Verfahren mit. „Ihnen ist das schlimmste passiert, was Eltern passieren kann. Sie haben alles Recht traurig, und wütend zu sein. Ich hoffe, sie finden die Kraft nach vorne zu schauen“, richtet er an die Eltern. In so einem Fall ein Urteil zu fällen, sei extrem schwer. Denn: „Wir haben es hier nicht mit Verbrechern zu tun.“ Auch wenn letztlich ein Urteil ergeht, könne man einen solchen Fall niemals moralisch und gesellschaftlich zufriedenstellend aufarbeiten.

