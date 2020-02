Fahrlässige Tötung: Drei Erzieherinnen für schuldig befunden

Wolfsburg

Im Prozess im Fall des in einem Regenrückhaltebecken in Nordsteimke ertrunkenen Krippenkindes wurde ein Urteil gefällt: Das Amtsgericht Wolfsburg hat drei der vier angeklagten Angestellten der DRK-Kita in Nordsteimke der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen. Sie wurden zu einer Geldstrafe in Höhe von 4500 Euro verurteilt, die jedoch zur Bewährung ausgesetzt ist. Die vierte Angeklagte, zum damaligen Zeitpunkt nur Praktikantin, wurde hingegen freigesprochen.

Vorwurf: Grobe Fahrlässigkeit

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte den Frauen im Alter von 37 bis 57 Jahren vorgeworfen, am 17. April 2019 ihre Aufsichtspflicht grob fahrlässig verletzt zu haben. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft waren die vier Frauen mit zwölf Krippenkindern zu dem nahegelegenen Spielplatz „Spiebuschstraße“ gegangen. Dort bemerkten sie nicht, wie sich der 16 Monate alte Junge von der Gruppe entfernte und in ein 30 Zentimeter tiefes Regenrückhaltebecken stürzte, wo er schließlich ertrank. Nach zunächst erfolgreicher Reanimation verstarb das Kind zwölf Tage später an irreparablen Hirnschäden.

Nur die Praktikantin äußert sich

Die drei später verurteilten Frauen schwiegen zu den Vorwürfen. Lediglich die damalige Praktikantin gab über ihren Anwalt eine Erklärung ab. Demnach habe sie weder einen Arbeitsvertrag mit der DRK-Kita besessen, noch an diesem Tag, einem Ferientag, Dienst gehabt. Sie sei nur zufällig vor Ort gewesen und habe auf Nachfrage der Erzieherinnen die Gruppe zum Spielplatz begleitet. Dort habe sie die Anweisung bekommen, sich um die älteren Kindern auf einem Kletterturm zu kümmern, was sie gewissenhaft getan habe.

Ihre Darstellung wurde von den Zeugen, der ehemaligen Kita-Leiterin und einer zur Zeit des Unglücks auf dem Spielplatz anwesenden Mutter, bestätigt. Schon die Staatsanwaltschaft hatte deswegen im Plädoyer von einer Verurteilung der Deutsch-Brasilianerin abgesehen. Auch das Gericht folgte letztlich dieser Ansicht.

Gutachten zur Liegezeit ist unzulässig

Was die drei anderen angeklagten Frauen angeht, gestaltete sich die Urteilsfindung deutlich komplizierter. Denn eine offensichtlich grobe Verletzung der Aufsichtspflicht konnte ihnen nicht nachgewiesen werden. Ein Gutachten für die Staatsanwaltschaft, dass besagte, dass das Kind mindestens 30 Minuten im Wasser gelegen habe, bis es gefunden wurde, wurde für unzulässig erklärt. Es entsprach nicht den juristischen Ansprüchen, sogar der Gutachter selbst hatte Zweifel angemeldet. Zudem berichtete die Zeugin, dass die Erzieherinnen sich durchaus gewissenhaft um die Kinder gekümmert und auf dem Spielplatz verteilt Position bezogen hätten.

Staatsanwaltschaft fordert Haftstrafe

Die Staatsanwaltschaft plädierte dennoch auf schuldig. Hauptargument: Der verunglückte Junge sei mit seinen gerade einmal 16 Monaten der jüngste und neueste in der Gruppe gewesen und hätte deshalb besonderen Betreuungsbedarf erfordert. Mit den Worten „ein totes Kleinkind und eine Geldstrafe – das passt nicht zusammen“, forderte die Staatsanwältin eine Haftstrafe. Die Eltern des verstorbenes Kindes, die als Nebenkläger auftraten, verlangten sogar ein Berufsverbot für die Angeklagten.

Verteidiger plädieren auf Freispruch

Die Verteidiger hingen plädierten auf Freispruch. Die Feststellung einer individuellen Schuld sei juristisch nicht zu leisten. Das Unglück sei nicht passiert, weil sich die Erzieherinnen nicht gekümmert hätten, sondern, obwohl sie es getan haben und es in diesem tragischen Fall einfach nicht gereicht hat.

Richter spricht mildes Urteil

Der Richter folgte letztlich der Argumentation der Staatsanwältin und sah den erhöhten Betreuungsbedarf für das verunglückte Kleinkind als maßgeblich an. „Sie haben nicht am Handy gespielt, geraucht oder nicht aufgepasst. Aber ich fordere ein Quäntchen mehr Aufmerksamkeit für den Kleinsten in der Gruppe – nur deshalb spreche ich sie schuldig“, erklärte der Richter, beließ es deswegen aber auch bei einer milden Geldstrafe auf Bewährung. Für ein Berufsverbot seien die Voraussetzungen schlichtweg nicht gegeben.

