Prozess um Wolfsburger Kokainbande: Urteil vor dem Landgericht vertagt

Wolfsburg

Das erwartete Urteil im Prozess um einen 44-jährigen Wolfsburger, der im großen Stil Drogen verkauft haben soll, wurde vertagt. Dem Angeklagten wird vorgeworfen kiloweise Kokain beschafft und verkauft zuhaben. Eine 57-jährige Komplizin soll das Kokain gemeinsam mit dem Angeklagten gestreckt und veräußert haben. Zu einem weiteren Verhandlungstag im Juli soll die Hauptzeugin ein weiteres Mal vernommen werden.

Anklage: Drogenhandel in elf Fällen

Der Handel mit Betäubungsmitteln wird dem Angeklagten in elf Fällen vorgeworfen, davon in drei Fällen als Mitglied einer Bande. Für letztere Taten droht ein Strafmaß von fünf bis 15 Jahren Gefängnis. Im Dezember 2019 flog die Drogen-Bande auf. Damals gab es auch eine Razzia in einer Wolfsburger Table-Dance-Bar, deren Betreiber der Angeklagte ist. Gemeinsam mit einer 57-jährigen Wolfsburgerin soll er die Drogengeschäfte abgewickelt haben. Eine 30-Jährige soll ebenfalls am Drogenhandel beteiligt sein.

Anzeige

Angeklagter finanzierte mit Drogenverkauf eigenen Konsum

Bei der Verhandlung am Donnerstag wertete der Richter die Handydaten des Angeklagten aus. Noch einmal fragte der Richter nach dem eigenen Drogenkonsum des Angeklagten. In einer früheren Verhandlung hatte der 44-Jährige angegeben, seinen eigenen Drogenkonsum mit dem Verkauf zu finanzieren. Bevor er mit dem Handeln von Drogen begann, lebte der Wolfsburger von den Erlösen aus dem Verkauf einer geerbten Eigentumswohnung und der Abfindung, die er aus einer früheren Anstellung von seinem Arbeitgeber erhalten habe.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Wolfsburger: Das Geschäft lief gut

Doch obwohl der Angeklagte vor Gericht angab, seinen eigenen Drogenkonsum reduziert zu haben, so soll er weiter mit dem Rauschmittel gehandelt haben. „Wenn ein Geschäft gut läuft, ist es komisch, damit einfach aufzuhören“, sagt er im Prozess. Er habe finanzielle Engpässe gehabt und zudem wollten gute Bekannte von ihm die Drogen weiter kaufen.

Der Prozess wird am 2. und 8. Juli vor dem Landgericht fortgesetzt.

Lesen Sie auch

Von Nina Schacht