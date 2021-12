Westhagen/Braunschweig

Im Prozess um die Silvester-Krawalle in Westhagen ist das Urteil gegen zwei der vier Angeklagten noch nicht rechtskräftig. Sie haben Revision gegen das Urteil eingelegt. Der 19-jährige Wolfsburger sowie der gleichaltriger Braunschweiger waren im November wegen Landfriedensbruchs in Tateinheit mit Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Widerstand gegen Polizeibeamte zu Arrest und gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Die Akten gehen nun an den Bundesgerichtshof (BGH).

Jugendarrest und gemeinnützige Arbeit als Strafe

Die beiden Heranwachsenden hatten in Anbetracht des Tatvorwurfs noch eine vergleichsweise milde Strafe erhalten. Nur die jeweils drei Wochen Jugendarrest gingen weiter über das hinaus, wofür ihre Verteidiger plädiert hatten. Um nicht Job oder Ausbildung zu gefährden, könne der Arrest flexibel angetreten und dafür Urlaubstage genommen werden, hatte die Richterin bei der Urteilsverkündigung angemerkt.

Der 19-jährige Wolfsburger sollte zudem 100 Stunden gemeinnützige Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr leisten und zur Drogenberatung gehen. Der ­1­­­­­9-jährige Braunschweiger wurde zu einer Geldstrafe von 500 Euro an die Jugendförderung Wolfsburg verurteilt. Auch einen Entschuldigungsbrief an die Berufsfeuerwehr Wolfsburg hatte die Vorsitzende Richterin den jungen Leuten auferlegt.

Verurteilung erfolgte nach dem Jugendgerichtsgesetz

Beide sollen mit Schreckschusswaffen auf Polizisten und Feuerwehrleute geschossen haben, die in der Silvesternacht 2020 wegen der Brandstiftung im Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen angerückt waren. Ein Mob hatte die Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern und Leuchtmunition unter Beschuss genommen.

Zerstörtes Fenster am Schulzentrum Westhagen: Bei einer völlig eskalierten Silvesterfeier hatten die Beteiligten Feuer in einem der Klassenräume gelegt. Quelle: Gero Gerewitz/Archiv

Verurteilt wurden die beiden zur Tatzeit noch jugendlichen Täter nach dem Jugendgerichtsgesetz, bei dem der Erziehungsgedanke im Vordergrund steht. Bei der Strafe für die beiden Jugendlichen handelt es sich um Zuchtmittel und Weisungen, die nicht ins Strafregister eingetragen werden. Wie lange das Revisionsverfahren dauern wird, ist unklar.

Von Christian Opel