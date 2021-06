Wolfsburg

War es Totschlag oder doch Mord? Der achte Prozesstag um die Bluttat in Westhagen im September 2020 hat am Donnerstag eine überraschende Wende gebracht: Die Nebenklage präsentierte vor dem Landgericht Braunschweig ein brisantes neues Motiv für den Familienstreit, der für einen 25-Jährigen tödlich endete. Sollte die Theorie sich bewahrheiten, könnte möglicherweise auch eine Verurteilung wegen gemeinschaftlichen Mordes wieder im Raum stehen. Noch am Donnerstagmorgen hatte das Gericht betont, dass die Voraussetzungen dafür „im Augenblick“ nicht gegeben seien.

Eine Affäre könnte der Grund für die Eskalation gewesen sein

Nur wenige Minuten nach Beginn der Verhandlung ergriff die Nebenklage das Wort. Sie wolle unter Beweis stellen, dass eine Affäre der Grund für die Eskalation des Familienstreits am 24. September war. Bei der Tat im Stralsunder Ring sollen ein 46-Jähriger Vater, seine beiden Zwillingssöhne (24) und ein Schwiegersohn (25) mit einem Messer auf das 25-jährige Opfer eingestochen haben.

Bereits am ersten Prozesstag hatte die Ehefrau des Getöteten Eheprobleme bei den beiden angeklagten Zwillingen als möglichen Auslöser für den Familienstreit angegeben. Ihr zufolge seien die Frauen der 24-Jährigen vor ihren Männern in ein Frauenhaus geflüchtet. Die Familie des 46-Jährigen habe ihr und ihrem verstorbenen Mann eine Mitschuld daran gegeben.

Der Stralsunder Ring: Hier ereignete sich die Tat im September 2020. Quelle: Archiv

Die neue Theorie der Nebenklage: Eine der beiden geflüchteten Ehefrauen habe eine Affäre mit dem späteren Opfer gehabt, aus der auch ein Kind hervorgegangen sei. Das Ganze sei durch die Schwangerschaft aufgeflogen, da der betrogene Zwillingsbruder zeugungsunfähig sei und das gewusst habe. Der Vorsitzende Richter Dr. Ralf-Michael Polomski zeigte sich „erstaunt“ darüber, dass die Nebenklage erst am vorletzten geplanten Prozesstag mit dieser Theorie herausrückte.

Die Ehefrau des Opfers habe erst jetzt von der Affäre erfahren

Das Gerücht habe es schon länger gegeben, bestätigte die Nebenklage. Allerdings sei man ihm erst nach der Aussage eines Zeugen vor wenigen Tagen näher nachgegangen. Deshalb habe auch die Ehefrau des Opfers am ersten Prozesstag noch nichts davon gewusst, betonte ihr Anwalt: „Sie hat es erst gestern erfahren.“

Die Verteidigung der Angeklagten warf der Nebenklage daraufhin vor, zu „schwadronieren“. Einen Vaterschaftstest, der die Theorie unterstützen oder widerlegen könnte, gibt es bislang nicht. Der Vorsitzende Richter unterbrach die Sitzung deshalb ab, um für den nächsten Prozesstag am Montag die beiden geflüchteten Ehefrauen der Zwillinge als Zeuginnen einzubestellen. Die Ehefrau des Opfers soll an diesem Tag ebenfalls nochmals aussagen.

Vor dem Antrag der Nebenklage hatte Richter Polomski erläutert, warum das Gericht die Angeklagten momentan nicht darauf hinweist, dass auch eine Verurteilung wegen gemeinschaftlichen Mordes möglich sei. Das hatte zuvor die Staatsanwaltschaft gefordert.

Bislang nimmt das Gericht an, dass es mehrere Motive gab

Für eine solche Verurteilung müssen entsprechende Mordmerkmale vorliegen. Vorsatz reicht dafür entgegen der landläufigen Meinung nicht aus. Stattdessen kommen laut dem Gericht bislang nur „niedrige Beweggründe“ als Mordmerkmal in Betracht. Sie könnten laut dem Vorsitzenden Richter dann zutreffen, wenn der Weggang der Frauen der einzige Aspekt gewesen sei, der zur Tat geführt habe. Davon ging das Gericht bis Donnerstagmorgen aber nicht aus: „Nach bisherigem Stand kommen mehrere Motive in Betracht.“ Es habe diverse Vorfälle zwischen den Beteiligten gegeben. Auch das Opfer war im Zusammenhang mit dem Familienstreit bereits wegen schwerer Körperverletzung verurteilt worden.

Von Melanie Köster