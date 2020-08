Wolfsburg

Ein Fall eines als „besonders schwerer Diebstahl“ angeklagten missglückten Autoverkaufs beschäftigte am Donnerstag das Strafgericht am Amtsgericht Wolfsburg. Ein 24-jähriger Salzgitteraner wurde angeklagt, am 26. Dezember 2018 einen gebrauchten VW Polo eines 40-jährigen aus Rühen mithilfe eines nachgemachten Drittschlüssels von einem Grundstück im Galgenkamp in Wolfsburg gestohlen zu haben.

Der Verkäufer wollte den „Kauf rückgängig machen“ und fuhr das Auto mit einem Drittschlüssel weg

Die simple Erklärung des Angeklagten: „Ich hatte dem Kunden das Fahrzeug zuvor für 1200 Euro gebraucht verkauft. Weil ich ihm aber aus Versehen die Fahrzeugpapiere eines anderen Fahrzeugs gleicher Bauart übergeben hatte und ich die richtigen Papiere nicht mehr auffinden konnte, wollte ich den Kauf rückgängig machen. Weil er nicht da war, habe ich das Auto dann einfach schonmal mitgenommen. Vom Vorbesitzer hatte ich noch einen dritten Schlüssel bekommen.“

Ob der Verkäufer dem Käufer auch im Gegenzug den entsprechenden Kaufpreis in Höhe von 1200 Euro zurückerstattet hat, konnte vor Gericht nicht abschließend geklärt werden, weil hier Aussage gegen Aussage stand. Der Autoverkauf war nämlich ohne Kaufvertrag und ohne Quittungen durchgeführt worden, Käufer und Verkäufer kannten gerade mal die Handynummern voneinander, noch nicht mal die gegenseitigen Namen.

Angeblich Geschädigter verwickelt sich bei seiner Aussage in Widersprüche

Auch, dass im Fahrzeugbrief der Name einer Frau als vorherige Eigentümerin aufgeführt war, hatte den Käufer nicht stutzig gemacht. Da sich der angeblich Geschädigte bei seiner Zeugenaussage in zahlreiche Widersprüche verwickelte und das ganze Geschäft derart „unkonventionell gestaltet“ war, wie es der Verteidiger treffend beschrieb, endete das Strafverfahren schließlich mit einem Freispruch.

