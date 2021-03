Wolfsburg

28 Jahre alt sind zwei Personen aus Koblenz jetzt, die sich im Rahmen der Klimaschutz-Proteste unter dem Motto #block vw im August 2019 von einer Brücke über dem Mittellandkanal abgeseilt hatten, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen: Sie fordern eine Verkehrswende. Während die beiden von der Brücke baumelten, legten sich andere Protestierende auf die Schienen und so musste ein Autozug stoppen, der eigentlich Fahrzeuge aus dem Volkswagenwerk zum Weitertransport vom Bahnhof in Fallersleben aus bringen wollte. Die Staatsanwaltschaft sah hier den Tatbestand der Nötigung oder zumindest den der Mittäterschaft im Rahmen einer Nötigung gegeben.

Blütenweiße Strafakte

Soweit die Sachlage. Die beiden Angeklagten wurden von zwei Laien begleitet, die sie bei der Verteidigung unterstützen. Auch kein Problem, so das Gericht. Ja, selbst die Tat an sich sei angesichts der durchaus verständlichen Zielsetzung eigentlich kein Grund, die blütenweiße Strafakte der beiden jungen Menschen mit einem hässlichen Eintrag nach einer möglichen Verurteilung zu versehen, fand der Richter. Deshalb plädierte er noch vor Vernehmung der Zeugen für eine Einstellung des Verfahrens und fand Zustimmung beim Staatsanwalt – allerdings nur nach Zahlung eines Geldbetrags an eine gemeinnützige Vereinigung wie zum Beispiel einen Umweltverband. Eine goldene Brücke. Doch die Angeklagten wollten sie nicht betreten. Aus Prinzip und in der Hoffnung auf einen Musterprozess, der mit einem Freispruch enden sollte.

Gerichtssaal: Zwei Klimaaktivisten mussten sich für ihre Abseil-Aktion im Jahr 2019 verantworten. Quelle: Andrea Müller-Kudelka

Täter-Opfer-Ausgleich

Hintergrund: Die beiden Beschuldigten sahen in ihrer Aktion ein angemessenes Mittel, um eine Gefahr für Leib und Leben – nämlich den auch durch Autoabgase mit verursachen Klimawandel – abzuwenden. Der Staatsanwalt bezeichnete das als eine durchaus legitime Meinung, sah sich jedoch in der Pflicht, den Tatbestand trotzdem anzuklagen – schließlich wartete vor der Tür des Gerichtssaals als Zeuge ein Opfer, nämlich der Lokführer des Autozugs.

„Natürlich fahre ich nicht weiter, wenn da Leute auf den Schienen sind“, sagte der. Bedroht habe ihn aber niemand und verletzt habe er sich auch nicht. Beide Angeklagte versicherten im Rahmen der Fragen, die sie selbst und ihre Verteidigung dem Mann stellten, dass sie ihm persönlich nicht schaden wollten. Und das gab schließlich nach rund vier Stunden Diskussionen den Ausschlag, frei nach dem Motto: Wo kein Opfer, da kein Richter stimmten schließlich doch alle der Einstellung des Verfahrens zu. Der rechtliche Fachausdruck dafür lautet „Täter-Opfer-Ausgleich“. Auch wenn die Beschuldigten weiterhin meinen: „Eigentlich müsste Volkswagen auf die Anklagebank.“

Von Andrea Müller-Kudelka