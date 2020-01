Prozess gegen vier Betreuerinnen nach Tod eines Krippenkindes

Wolfsburg

Vier Betreuerinnen einer Wolfsburger Kindertagesstätte müssen sich am Dienstag, 4. Februar, wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht Wolfsburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig wirft ihnen im Fall des verstorbenen Krippenkindes in Nordsteimke vor, am 17. April 2019 ihre Aufsichtspflicht grob fahrlässig verletzt zu haben.

Laut Staatsanwaltschaft bemerkten die Angeklagten den im Wasser liegenden Jungen erst nach frühestens 30 Minuten

Bei den vier angeklagten Frauen im Alter zwischen 37 und 57 Jahren handelt es sich um zwei Erzieherinnen, eine Sozialassistentin und eine damalige Praktikantin. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft waren die vier Frauen mit zwölf Krippenkindern zu dem nahegelegenen Spielplatz „Spiebuschstraße“ gegangen. Dort bemerkten sie nicht, wie sich der 16 Monate alte Junge von der Gruppe entfernte und in ein 30 Zentimeter tiefes Regenrückhaltebecken stürzte. Laut Staatsanwaltschaft bemerkten die Angeklagten den im Wasser liegenden Jungen erst nach frühestens 30 Minuten.

Nach den unverzüglich eingeleiteten Rettungsmaßnahmen wurde das Kind ins Klinikum gebracht. Dort starb der Junge infolge von irreparablen Hirnschäden zwölf Tage später. Später wurde bekannt, dass der Spielplatz nicht für Kinder unter sechs Jahren ausgelegt ist.

