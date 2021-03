Wolfsburg

Im Sommer 2019 soll ein 28-jähriger Wolfsburger ein damals 13 Jahre altes Mädchen auf der Toilette der ehemaligen McDonalds-Filiale am ZOB gleich zweimal schwer sexuell missbraucht haben. Seit Dienstag muss sich der Mann vor dem Landgericht Braunschweig verantworten, ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe. Obwohl der Sachverhalt klar scheint, gestaltete sich der erste Prozesstag schwierig.

Der Angeklagte und das Mädchen lernten sich über die sozialen Medien kennen

Der 28-Jährige und das Mädchen sollen sich im Mai 2019 über die sozialen Medien kennengelernt haben. Später trafen sie sich zusammen mit mehreren Freunden im VW-Bad. Dort kam es laut der 13-Jährigen zu ersten Berührungen in einer Umkleide. Mitte Juni verabredete sich der 28-Jährige mit dem Mädchen und einer Freundin am ZOB. Laut der Anklageschrift gingen die drei zusammen in die Toilette der dortigen McDonalds-Filiale. Während die Freundin vor der Kabine wartete, hatten der Angeklagte und die 13-Jährige hinter der verschlossenen Tür Geschlechtsverkehr. Wenige Wochen später wiederholte sich der Vorfall.

Die Verhandlung vor dem Landgericht begann mit einem Rechtsgespräch. Da bei allen Vorfällen Zeugen anwesend waren, versuchten Verteidiger, Staatsanwältin und Richterin anschließend, dem Angeklagten mit einer verkürzten Haftstrafe ein Geständnis schmackhaft zu machen. Dieser sträubte sich zunächst, willigte nach einer weiteren Verhandlungspause aber doch ein. Der 13-Jährigen erspart er damit ein Gutachten zur Überprüfung ihrer Glaubwürdigkeit und einen langatmigen Prozess.

Trotz seines Geständnisses stritt der Mann immer wieder Anklagepunkte ab

Es zeigte sich jedoch schnell, dass der mittlerweile 29-Jährige nicht wirklich an einer Aufklärung der Geschehnisse interessiert zu sein scheint. Immer wieder stritt er Anklagepunkte ab, um sie später doch zuzugeben. Auf die Frage, ob ihm bewusst gewesen sei, dass er mit einer unter 14-Jährigen und damit einem Kind Sex hatte, antwortete der Mann: „Ich wusste nicht, dass es strafbar ist und es hat mich auch nicht interessiert, um ehrlich zu sein.“ Sowohl die Geschädigte als auch eine Freundin bestätigten, dass das Alter des Mädchens bereits beim ersten Treffen im VW-Bad ein Thema gewesen sei.

Die Aussage der 13-Jährigen spielte die Strafkammer als Videoaufnahme ab. „Er wusste ganz genau, wie alt ich bin“, betonte sie darin. Zudem habe der Angeklagte ihr gegenüber gesagt, erst 19 Jahre alt zu sein. Eine Freundin des Mädchens berichtete in ihrer polizeilichen Aussage, die die Richterin vorlas, dass der 29-Jährige sich zudem als Fußballspieler des VfL Wolfsburg ausgegeben habe.

Insbesondere aufgrund der Aussagen der beiden Freundinnen geht die Anklage nicht davon aus, dass der Wolfsburger die sexuellen Handlungen gegen den Willen des Mädchens durchführte. Eine schwere Straftat bleibt es aufgrund ihres jungen Alters dennoch. Die Mutter der 13-Jährigen berichtete vor Gericht, dass die Taten ihre Tochter stark verändert haben.

Dem 29-Jährigen droht eine Freiheitsstrafe von rund vier Jahren

Bleibt der Angeklagte bis zum Prozessende bei seinem Geständnis, droht ihm eine Freiheitsstrafe von rund vier Jahren. Über den 29-Jährigen erfuhren die Zuhörer am ersten Prozesstag wenig. Sein Register weist mehrere Vorstrafen auf, allerdings keine einschlägigen. Genauere Angaben zu seiner Person will der Mann beim zweiten Prozesstag am Mittwoch machen.

Von Melanie Köster