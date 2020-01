Prozess: Speditions-Unternehmer aus Wolfsburg wurde krankenhausreif geprügelt

Wolfsburg

Ein Speditions-Unternehmer (53) aus Wolfsburg wurde im November 2018 von zwei Männern krankenhausreif geprügelt. Die genauen Hintergründe der Tat blieben auch bei einem Prozess vor dem Amtsgericht Wolfsburg am Montag im Dunkeln. Einen 48-jährigen Angeklagten verurteilte das Gericht wegen Beihilfe zur Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 1350 Euro. Die Identität des Haupttäters sowie möglicher Auftraggeber verriet der Angeklagte jedoch nicht.

„Jetzt hast du dich mit den falschen Leuten angelegt!“

Der 48-Jährige, ein in Magdeburg lebender Security-Mitarbeiter mit russischer Staatsangehörigkeit, soll am 8. November 2018 ein Treffen mit dem 53-jährigen Speditions-Unternehmer, ebenfalls aus Russland stammend, auf dem Aldi-Parkplatz in der Suhler Straße organisiert haben.

Auf dem Parkplatz angekommen, sei der Transport-Unternehmer von dem Angeklagten und einem unbekannten weiteren Täter mit den Worten „Jetzt hast du dich mit den falschen Leuten angelegt!“ in Empfang genommen worden.

Das Opfer erlitt erhebliche Verletzungen

Das Opfer hatte die Situation wie folgt in Erinnerung: „Dann telefonierte der andere, den ich nicht kenne, mit meinem ehemaligen Angestellten, dessen Stimme ich per Lautsprecher erkannte. Der sagte, ich hätte ihm seinen Lohn nicht gezahlt. Dann schlug mir der Unbekannte ins Gesicht, beim zweiten Schlag ging ich zu Boden und dann trat er mir auch noch ins Gesicht. Dann wurde ich bewusstlos.“ Das Opfer erlitt unter anderem einen Nasenbeinbruch, der operiert werden musste, sowie Kieferverletzungen, deren Behandlung bis heute nicht abgeschlossen ist und laut Aussage des Geschädigten rund 15.000 Euro kosten wird.

Der Angeklagte soll bei dem Angriff ohne einzugreifen danebengestanden haben. Über seinen Verteidiger räumte er ein, dass er tatsächlich vor Ort gewesen sei. Die Identität des Haupttäters verriet er aber nicht.

Schwarzarbeit und Schutzgelderpressung?

Erst die Ausführungen seines Rechtsanwalts brachten Andeutungen auf mögliche Hintergründe des Angriffs zutage: „Selbst wenn jemand Kraftfahrer deutschlandweit auf 450-Euro-Basis beschäftigt – was von vornherein hirnrissig ist, aber egal – und wenn es wahr sein sollte, dass derjenige Sozialversicherungsbeiträge nicht ordnungsgemäß abführt, darf derjenige trotzdem nicht dafür zusammengeschlagen werden.“

Auch die Richterin brachte weitere Schlagworte ins Spiel, die aufhorchen ließen: „Handelt es sich hier um mögliche Schutzgelderpressungen? Das sind alles nur Vermutungen, die im Laufe der Ermittlungen nicht aufgeklärt werden konnten.“

Von der Redaktion/swi