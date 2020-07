Prozess: Angeklagter soll 16-jährigen Wolfsburger vergewaltigt haben

Wolfsburg

Ein schwieriger Prozess um eine Vergewaltigung nahm am Mittwoch vor dem Jugendschöffengericht in Wolfsburg seinen Auftakt: Ein 37 Jahre alter Angeklagter wird beschuldigt, im Juli 2017 einen damals 16-jährigen Wolfsburger gegen dessen Willen zum Analverkehr gezwungen zu haben, ihn rund ein Jahr später zusätzlich auch noch bedroht und geschlagen zu haben.

Die beiden Männer – das mutmaßliche Opfer ist inzwischen fast 20 Jahre alt – hatten sich 2017 in einem Döner-Imbiss kennengelernt, in dem der 37-jährige Syrer arbeitete. Die Tante des Opfers war dort ebenfalls angestellt, so dass der 16-Jährige regelmäßig als Kunde zum Imbiss kam und im Sommer 2017 dort auch im Rahmen eines Ferienjobs zwei Wochen lang als Putzkraft arbeitete.

Aussage steht gegen Aussage

Erst am 8. Oktober 2018 – mehr als ein Jahr später – erstattete das mutmaßliche Opfer Anzeige wegen Vergewaltigung und Bedrohung sowie Körperverletzung bei der Polizei. Der Beschuldigte behauptet dagegen, der Geschlechtsverkehr habe einvernehmlich – und in den folgenden zwei bis drei Monaten auch wiederholt freiwillig – stattgefunden. Wie so oft in Vergewaltigungsfällen steht hier mangels Zeugen Aussage gegen Aussage.

Ein ganz anderes Bild zeichnete dagegen die Aussage des 19-Jährigen: Ein sichtlich gezeichneter, blasser junger Mann betrat zitternd den Gerichtssaal. Sichtlich verzweifelt schilderte er das für ihn traumatische Erlebnis. Mehrfach muss er unterbrechen, um sein Schluchzen zu unterdrücken, er stotterte und zitterte am ganzen Leib.

Der junge Mann berichtete, der Geschlechtsverkehr sei absolut gegen seinen Willen vollzogen worden: „Das war der schlimmste Tag meines Lebens, er hat mir alles genommen: Meine Ehre, meine Männlichkeit, alles.“ Der Zeuge erklärte, er habe mehrere Selbstmordversuche hinter sich. „Inzwischen habe ich auch eine Frau und ein Kind, aber ich kann dieses schlimme Erlebnis einfach nicht vergessen, es quält mich jeden Tag. Ich nehme wahllos Tabletten, um mich zu betäuben. Das muss ein Ende haben, er muss endlich bestraft werden, deshalb bin ich dann schließlich zur Polizei gegangen“, erklärte der 19-Jährige.

Richterin zeigte sich verwundert über erneute Kontaktaufnahme

Die Richterin wies den Zeugen darauf hin, dass der Täter hier eines Verbrechens beschuldigt wird, für das die Mindestfreiheitsstrafe zwei Jahre Gefängnis bedeuten würde. Deshalb sei es Pflicht des Gerichts, die Anschuldigungen genau zu hinterfragen. Verwundert sei sie beispielsweise darüber, dass der Zeuge am 31. Mai 2018 – also fast ein Jahr später – erneut Kontakt zu dem Angeklagten aufgenommen habe.

„Ich wollte Beweise sammeln, ich hatte doch nichts in der Hand. Deshalb habe ich ihn angeschrieben und ihm auch Fotos von mir geschickt, damit ich vielleicht irgendwie etwas beweisen kann im Nachhinein“, so der 19-Jährige. Doch die erneute Kontaktaufnahme führte zu weiteren Anklagepunkten: Am 9. September 2018 soll der Angeklagte Geld und ein Handy von dem jungen Mann zurückgefordert und gedroht haben, andernfalls dessen Vater von den homosexuellen Aktivitäten zu berichten. Außerdem soll er gedroht haben: „Ich werde dich anfahren mit meinem neuen Wagen!“ Bei einem zufälligen Zusammentreffen an einer Bushaltestelle am 6. Oktober 2018 soll der Täter das Opfer dann nochmals bedroht und sogar geschlagen haben.

Gutachter soll Glaubwürdigkeit des Zeugen überprüfen

Da Aussage gegen Aussage steht, unterbrach die vorsitzende Richterin den Prozess, um die arabischen Chatverläufe übersetzen zu lassen und die Glaubwürdigkeit des Opfers durch eine psychologische Gutachterin überprüfen zu lassen.

Von der Redaktion/swi