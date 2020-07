Der Prozess um das in Nordsteimke ertrunkene Krippenkind wird doch nicht neu aufgerollt. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat ihre Berufung zurückgezogen, ebenso die Verteidigung. Den Eltern des Kindes soll eine weitere Gerichtsverhandlung erspart werden.

Hier geschah das Unglück: In einem Rückhaltebecken an einem Spielplatz in Nordsteimke ertrank im April 2019 ein Kleinkind während eines Ausflugs einer Krippengruppe. Quelle: Carsten Bischof