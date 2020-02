Proteste: Deshalb lehnen Landwirte die „Bauernmilliarde“ ab

Wolfsburg

Die Rede ist von „ Schweigegeld“ und „Almosen“. Gemeint ist damit die geplante Milliardenhilfe der Bundesregierung für Landwirte. Das Geld soll für Investitionen bereitgestellt werden und Landwirte bei der Umsetzung der schärferen Düngeverordnung unterstützen. „Wir wollen das Geld nicht“, sagt Landwirt Hendrik Schünemann. Und mit diesem Gedanken ist er nicht allein. Gemeinsam mit weiteren Landwirten übergab er eine Liste mit Forderungen an das Wolfsburger Büro des SPD-Bundestagsabgeordneten Falko Mohrs. Büroleiter Ingolf Viereck nahm sie entgegen.

Landwirte lehnen das Geld ab

„Wir möchten mit Geld nicht ruhig gestellt werden“, sagt Schünemann. Er ist Landwirt in Meinkot und Sprecher der Initiative „Land schafft Verbindung“ für die Region Wolfsburg und Helmstedt. Denn: Es sei überhaupt nicht klar, ob die Landwirte für die erhöhten Nitratwerte im Grundwasser verantwortlich seien. Dass nun an die Landwirte ein Milliardenbetrag gezahlt werden soll, trage zudem nur zu einem verfälschtem Bild über die Landwirte in der Bevölkerung bei. Etwa nach dem Motto: „Weshalb beklagen wir uns noch, wenn wir schon eine Milliarde bekommen“, so der Landwirt.

Das Problem liege doch ganz woanders begraben, heißt es von den Landwirten. „Wir wollen eine fachliche und vernünftige Auseinandersetzung zum Einsatz von Düngemitteln“, so der Sprecher der Landwirte. Michael Germer, der landwirtschaftliche Fläche in Hehlingen besitzt, argumentiert: „Das Geld sollte lieber in die Aufklärung des Nitrat-Sachverhalts gesteckt werden“, so Germer. Konkret bedeutet dies: die Landwirte möchten repräsentative Zahlen bei der Nitratmessung. Einheitliche Vorgaben für die Mess-Stationen gebe es nicht.

Bauernmilliarde : Ein Tropfen auf den heißen Stein

Die „ Bauernmilliarde“ scheint die Probleme der Landwirte nicht zu lösen: „Die finanzielle Unterstützung ist ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Germer. Denn: bei 266 000 Betrieben in Deutschland entfielen auf jeden Betrieb jährlich rund 950 Euro, angelegt über einen Zeitraum von vier Jahren. Das geht aus einer Mitteilung der Initiative „Land schafft Verbindungen“ hervor.

