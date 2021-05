Wolfsburg

Am Samstag, 5. Juni, ist Weltumwelttag. In und rund um Wolfsburg sind dann Protestaktionen gegen zwölf Autobahnen, darunter gegen den Weiterbau der A39, und gegen ein geplantes Gewerbegebiet bei Scheppau angekündigt. Mehr als 1000 Teilnehmende haben sich auf eine Fahrradtour vorbereitet, die von Braunschweig nach Wolfsburg führen soll. Auch über Abschnitte der A2 und der A39. Die Nutzung der Bundesautobahnen wurde jetzt allerdings untersagt. Doch das wollen die Umweltaktivisten nicht einfach akzeptieren.

Oberthema: Verkehrswende

„Klagen gegen den Bescheid des Ordnungsamtes Helmstedt beim Verwaltungsgericht sind bereits eingereicht“, sagt Alfred Hartung, Sprecher von Attac Wolfsburg. Attac gehört zusammen mit Greenpeace, Extinction Rebellion, der Fridays-for-Future-Bewegung sowie mehreren anderen Umweltverbänden und Gruppen zu einem Netzwerk, das sich schon seit Monaten auf das erste Juniwochenende vorbereitet und verschiedene Aktionen in Braunschweig, Scheppau, Wolfsburg, Jembke und am Sonntag schließlich in Lüneburg plant. Oberthema ist die Verkehrswende. Für den Ablauf rund um Wolfsburg tritt Eva Gresky vom BUND Gifhorn als offizielle Organisatorin an.

So sieht der Zeitplan aus

Start der Radtour ist am Samstag um 9.30 Uhr in Braunschweig am Schlossplatz, ein Zwischenstopp ist gegen 12.30 Uhr an der A2-Abfahrt Scheppau geplant. Auch Sonderbusse sollen fahren. Als Redner bei einer Kundgebung ab 14.30 Uhr vor der City-Galerie in der Wolfsburger Fußgängerzone haben sich unter anderem der BUND-Bundesvorsitzende Olaf Bandt, Ornithologe Jörg Grützmann, Hans-Christian Friedrichs vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) und Detlev Schulz-Hendel, Sprecher für Wirtschaft und Verkehr bei Bündnis 90/Die Grünen, angesagt.

Die Umweltaktivisten kritisieren die Versiegelung großer Flächen durch neue Gewerbegebiete sowie Planungen für insgesamt zwölf neue Autobahn-Abschnitte in ganz Deutschland. Sie fordern, stattdessen vorhandene Strukturen wie zum Beispiel vor Ort die B4 und kleinteilige Ortsumgehungen sowie die Transportmöglichkeiten auf Schienen und Wasserstraßen auszubauen.

Was bisher geschah

Proteste gibt es schon seit Beginn der A39-Planungen. Einige Kontakte des Netzwerks wurden bei einer Demonstration im März 2021 in Wolfsburg vertieft, bei der der es um Pressefreiheit und den Protest zweier Umweltaktivisten ging, die sich im Jahr 2019 von einer Eisenbahnbrücke zum VW-Werk über dem Mittellandkanal abgeseilt hatten. Als Verbindungsglied fungiert die Projektwerkstatt Saasen, bei der unter anderem der Umweltaktivist, Laienverteidiger und Journalist Jörg Bergstedt aktiv ist.

Gegen den Weiterbau der A39: Schon im Jahr 2012 formierte sich Widerstand. Quelle: Chris Niebuhr

Demonstrationen auf Teilstücken der A2 hatten in der Vergangenheit schon stattgefunden. Das Verbot der jetzt geplanten Fahrraddemo wird unter anderem damit begründet, dass Bundesautobahnen entsprechend ihrer Widmung für einen solchen Protest nicht geeignet seien und die Gefahr zu groß sei, dass es auf der nicht gesperrten Gegenfahrbahn zu Unfällen kommt.

„Der Versuch, Autobahnen als demo-freie Zonen zu erklären, erinnert an die wenige Monate zurückliegenden Behauptungen der Versammlungsbehörde in Wolfsburg, Straßen seien generell nicht für Versammlungen da“, mokieren sich die Organisatoren in einer Pressemitteilung. Die Stadt Wolfsburg hatte damals auch angesichts einer relativ kleinen Menge von erwarteten Protestierenden die Nutzung eines Fuß- und Radwegs anstelle der Fahrbahn zwischen Bahnhof und Amtsgericht angeordnet. Eine Sprecherin erklärte auf Nachfrage, der Antrag auf Sperrung der Straße seit geprüft worden und die Vorschriften der Behörde seien das Ergebnis eines individuellen Abwägungsprozesses.

