Wolfsburg

Der Regionalverband Großraum Braunschweig will den Öffentlichen Personenverkehr (ÖPNV) massiv ausbauen: Ab November sollen versuchsweise Anrufbusse bis spätabends im ländlichen Raum die normalen Linienbusse ergänzen. In Wolfsburg soll es dieses „Flexo“-Angebot im Norden, im Südwesten und im Südosten geben. Konkrete Details will der Regionalverband in den kommenden Wochen bekanntgeben.

32 neuer „Flexo“-Busse sollen 245 neue Haltestellen auf dem Land anfahren

Schon jetzt steht fest: Der Regionalverband hat 32 barrierefreie Niederflurbusse mit modernen Dieselmotoren und acht Sitzplätzen angeschafft. Alles sind Spezialumbauten mit Klapprampe und Außenschwingtüren und kosten 400 000 Euro pro Stück. „16-Sitzer kommen noch“, sagt der Regionalverbands-Vorsitzende Detlef Tanke. Im Verbandsgebiet sollen 245 neue „Flexo“-Haltestellen eingerichtet werden – aktuell gibt es 770 Regio-Haltepunkte in der Region.

Der Plan: Dort, wo bisher kaum oder keine Linienbusse fahren, sollen ab November „Flexo“-Busse fahren. Die können per App oder telefonisch 30 Minuten vor Fahrtbeginn gebucht werden – „eine Dispositionssoftware stellt dann für jeden Bus eine flexible Route zusammen“, erklärt Ralf Sygusch vom Regionalverband. Je nach Bedarf. In der Praxis heißt das: Wer von Velstove oder Waldhof oder Hehlingen aus zum Wolfsburger Hauptbahnhof will, kann den Flexo-Bus ordern, ohne den regulären Linienbus nutzen zu müssen.

Der Regionalverband will eine Lücke im Linienverkehr schließen

„Wir wollen Lücken im Linienverkehr schließen“ betont Detlef Tanke. Wobei davon die Stadt Wolfsburg weniger betroffen ist als etwa die Landkreise Gifhorn und Helmstedt. Aber auch die Wolfsburger Verkehrs GmbH (WVG) beteiligt sich am Projekt. Deren Chef Timo Kaupert hat bereits in mehreren Ortsräten den verstärkten Einsatz von Anruf-Bussen in Randzeiten angekündigt, um das normale Liniennetz zu ergänzen. All das habe zum Ziel, so Detlef Tanke, „die ländliche Mobilität zu sichern, auch in schwächeren Nachfragezeiten“. Aber: „Es muss wirtschaftlich sein.“ Deshalb die Vernetzung mit Regio- und lokalen Bussen.

Bis Ende 2022 rechnet er mit Kosten von zehn bis 15 Millionen Euro – rund 90 Prozent davon teilen sich Land und Regionalverband. Im Laufe des Jahres 2022 müsse man zwei Fragen beantworten: Nutzen mehr Leute den ÖPNV? Ist das System flexibel genug? „Wenn ja, dann ist weitere Förderung ab 2023 möglich.“ Wenn nicht, ende das Vorzeige-Projekt.

Von Carsten Bischof