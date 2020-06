Prognose zu Schülerzahlen: CDU kritisiert „chaotisches Verfahren“

Wolfsburg

Wie entwickeln sich die Schülerzahlen in Wolfsburg? Dazu wird in der Sitzung des Schulausschusses am Mittwoch (18.30 Uhr, Alvar-Aalto-Kulturhaus) die Schulprognostik der Jahre 2019 bis 2029 von der Verwaltung vorgestellt. Doch bereits vorher wird Kritik laut: Die CDU Ratsfraktion bemängelt das Verfahren. Zudem sei ein Antrag der Christdemokraten zum Prognoseverfahren nicht berücksichtigt worden.

Darin hatte die CDU im Juni 2019 gefordert, „die grundsätzliche Einschätzung einer mathematischen Fakultät einer Hochschule hinzuzuziehen, um die Aussagekraft der Prognosen möglichst realistisch einschätzen zu können“, wie es in einer Mitteilung der CDU heißt.

Christine Fischer, stellvertretende Vorsitzende des Schulausschusses: „Die Verfahrensweise der Schulverwaltung gleicht einem Blick in die Glaskugel, wenn für jede Schule zehn Jahre in der Vorschau betrachtet werden.“ Quelle: Privat

CDU-Fraktion hält fünf Jahres-Prognose zur Schulentwicklung für ausreichend

Die Kritik: „Es ist schwierig zu verstehen, wozu eine Prognostik für eine sich rasant verändernde Zeit Werte benötigt, die zehn Jahre zurückliegen, oder Werte für zehn Jahre in die Zukunft“, so Christine Fischer, stellvertretende Vorsitzende des Schulausschusses. In der Praxis heißt das: Die Prognose berücksichtige Werte bei den Grundschulen für Kinder, die noch gar nicht geboren seien. Die Verfahrensweise der Schulverwaltung gleiche einem Blick in die Glaskugel, wenn für jede Schule zehn Jahre in der Vorschau betrachtet würden, so Fischer. Die Fraktion hält fünf Jahre für ausreichend.

CDU : Berichte der Verwaltung liegen nicht rechtzeitig vor

Die Christdemokraten halten es für erforderlich, dass die Berichterstattung im Schulausschuss zur Schulentwicklungsplanung bezüglich der Ist- und Prognosezahlen inhaltlich und zeitlich standardisiert werde. Die Berichterstattung müsse zudem schriftlich erfolgen und mindestens 14 Tage vor der Schulausschusssitzung den Ausschussmitgliedern vorliegen.

Aber: „Die Schrift wurde nicht wie gefordert 14 Tage vorher verschickt, damit die Inhalte von den Fraktionen durchgearbeitet werden können“, so Werner Reimer ( CDU), sondern sei erst am Freitag vor der Schulausschusssitzung eingereicht worden. Wenn auf Grundlage solcher chaotischer Verfahrensweisen gearbeitet werden müsse, erschwere das die politischen Beratungen zusätzlich.

