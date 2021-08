Das Robert-Koch-Institut meldet am Freitag 15 Corona-Neuinfektionen in Wolfsburg, der Inzidenzwert liegt jetzt bei 79,9. Schon seit Donnerstag gelten die 3-G-Regeln in vielen öffentlichen Bereichen. Die nächste Warnstufe würde erreicht, wenn der Wert über 100 steigt und parallel die Bettenbelegung mit Covid-19-Patienten landesweit zunimmt.