Problem Drogenszene in Rothenfelde: Stadt sollte Betroffene einbinden

Wolfsburg

Manche Erlebnisse, von denen die Anwohner am Rothenfelder Markt erzählen, erinnern an Szenen im „Tatort“. Seitdem die Polizei den Druck auf die kriminelle Szene am Nordkopf mit Großrazzia und Kontrollen verstärkt hat, scheint ein Teil der Szene nun ausgerechnet auf den beschaulichen Rothenfelder Markt ausgewichen zu sein. Schlecht fürs Image des schönen Stadtteils. Umso wichtiger ist es, dem Wunsch der Anwohner nach Gesprächen auch nachzukommen.

Polizei und Stadtverwaltung sollten in der „Sicherheitspartnerschaft“ möglichst transparent arbeiten, die Betroffenen einbinden und konkrete Lösungsansätze aufzeigen. Sicher, das ist nicht leicht. Bei steigendem Kontrolldruck könnten Abhängige und Dealer auf andere Plätze ausweichen. Und die Ordnungskräfte haben angesichts von Montagsspaziergängen und Corona-Kontrollen derzeit noch andere Sorgen. Aber die Anwohner in Rothenfelde brauchen angesichts der Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität ein Zeichen, dass sich etwas bewegt.

Von Christian Opel