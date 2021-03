Wolfsburg

Die Corona-Schnelltest-Probephase in den Wolfsburger Schulen lief vielerorts besser als befürchtet. Das hatte schon der Auftakt am Dienstag gezeigt. Aber es gab auch Startschwierigkeiten. Im Lauf der Woche erreichten die WAZ nach und nach weitere Statusmeldungen von Schulleitungen.

Privatschulen

Die Freie Waldorfschule in Demerode erhielt ihre Test nicht schon am Freitag, wie die meisten anderen, sondern erst am Montag. Und das Okay der Eltern liegt noch nicht bei allen vor. „Wir sind noch dabei, die Einverständniserklärungen einzusammeln“, berichtete Pressesprecherin Maren Gödeke am Donnerstag. Die Waldorf-Schule hat ebenso wie die katholische Eichendorffschule beschlossen, dass die Testungen für alle Klassen zu Hause durchgeführt werden. Hintergrund: Die Lehrerschaft von Privatschulen ist nicht an die Dienstanweisung des Landes gebunden wie staatliche Schulen. die ersten Reihentestungen von Waldorf-Schülern in Detmerode werden aus organisatorischen Gründen demnach erst nach den Osterferien starten.

Einverständniserklärungen

Von positiven Erfahrungen und nur negativen Testergebnissen von rund 300 Schülerinnen und Schülern in der ersten Probephase berichtete Sascha Knetsch, Leiter des Gymnasiums Fallersleben. „Viele hatten sich den Test schwieriger vorgestellt“, sagt er. Und nur sehr wenige Ergebnisse seien ungültig gewesen. Wer nicht teilnehmen will, muss keine Konsequenzen befürchten. Warum auch, fragt Knetsch: „Die Teilnahme ist freiwillig, vielleicht ähnlich wie bei Wahlen.“ Die Konsequenz sei in beiden Fällen, dass man nicht zum Ergebnis beiträgt, wenn man nicht mitmacht.

Das ist der Schnelltest für Schüler und Lehrer. Quelle: Carsten Bischof

Rüdiger Czubba, Leiter der Hauptschule im Fallersleber Schulzentrum, berichtet von nur wenig Ablehnung. „Wir versuchen dann von dem Sinn und der Notwendigkeit der Maßnahme zu überzeugen. Bei den meisten klappt das auch“, sagt er. Ein größeres Problem seien zu Hause vergessene Einverständniserklärungen.

Rüdiger Czubba, Schulleiter Hauptschule Fallersleben: „Wir versuchen dann von dem Sinn und der Notwendigkeit der Maßnahme zu überzeugen.“ Quelle: Britta Schulze

Am Wolfsburg Kolleg nahmen am Mittwoch 80 Prozent der ausnahmslos volljährigen Schülerinnen und Schüler teil, alle Lehrkräfte waren schon am Montag und Dienstag aktiv – und alle Tests zeigten ein negatives Ergebnis.

Dienstanweisung

Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat am Donnerstag als Reaktion auf den massiven Protest von Bildungsverbänden erklärt, er sei auch einverstanden, wenn Eltern ihre Kinder zu Hause testen lassen und dann mit dem Negativ-Ergebnis als Nachweis anschließend auf den Weg zur Schule schicken. Laut der ursprünglichen Dienstanweisung sind die Kollegien der staatlichen Schulen verpflichtet, die Testungen in der Klasse anzuleiten, um eine bessere Kontrolle zu haben.

Ob nach den Osterferien die Freiwilligkeit der Selbsttests erhalten bleiben kann, hängt davon ab, ob ein genügend großer Prozentsatz die Notwendigkeit akzeptiert. Und es liegt am Inzidenzwert. Denn wenn dieser in einer Stadt oder Kommune über 100 liegt, müssen sowieso wieder alle zu Hause an Laptops und Tablets lernen.

Von Andrea Müller-Kudelka