Nazi-Zombies auf fliegenden Haien und sehr viel spritzendes Blut: „Sky Sharks“ ist ein Film für den besonderen Geschmack. Zur Sondervorführung im Delphin Palast am Freitagabend war der Kinosaal gut gefüllt. Stargast des Abends war Hauptdarstellerin, TV-Star und Produzentin Eva Habermann.

Ein riesiges Nazi-Schiff taut im Packeis auf...

Was der Klimawandel so alles mit sich bringt. Plötzlich taut ein riesiges Nazi-Schiff im Packeis auf und setzt eine Armee von Zombiesoldaten frei, die auf genetisch veränderten und mit Waffen gespickten Haien durch die Lüfte reiten und Terror verbreiten. Helfen kann nur Dr. Richter (Thomas Morris), durch Behandlung 150 Jahre alt und selbst Schöpfer des Grauens.

Produzentin und Hauptdarstellerin Eva Habermann schrieb Autogramme für die Fans. Quelle: Gero Gerewitz

An vorderster Front kämpft seine Tochter Diabla (Eva Habermann) gegen die Zombiearmee, angeführt von einer Zombine, gespielt von Michaela Schaffrath. Neben diesen bekannten Namen finden sich noch viele weitere in dem Film. In einer Rückblende ist zum Beispiel Oliver Kalkofe als Hermann Göring zu sehen. Zu Beginn spielt auch Ralf Richter mit, doch der fällt schnell dem ersten blutigen Gemetzel zum Opfer.

Der Wolfsburger Ralf-Dieter Christians hatte einen Kurzauftritt

Auch Wolfsburger Darsteller haben kurze Auftritte. Darunter ist auch der inzwischen verstorbene ehemalige Delphin-Chef Ralf-Dieter Christians. Der Filmbegeisterte hatte in vielen Kino- und Fernsehproduktionen kleine Rollen gespielt. Das Kino stellte auch einen Betrag für die Produktion des Films zur Verfügung, denn „Sky Sharks“ wurde unter anderem über Crowdfunding finanziert.

„Für Genrefilme gibt es keine Filmförderung“, erklärte Eva Habermann. So mussten sich die Filmemacher Marc und Carsten Fehse so durchschlagen, was nicht immer einfach war und die Produktion zu einem echten Abenteuer machte. Immer wieder ging das Geld aus. „Es hat insgesamt sieben Jahre gedauert, bis der Film fertig war“, sagte Habermann.

„Es funktioniert nur, weil alle mit Herzblut dabei sind“

Sie war als Produzentin eingesprungen, als das Projekt wieder einmal in Gefahr war. Über die Jahre wurde immer mal wieder weitergearbeitet, wenn Geld da war. Die Verhältnisse waren recht chaotisch, aber jeder war mit vollem Einsatz dabei. „Das ist genau das, was ich an Independent-Produktionen so liebe“, betonte Eva Habermann. „Es funktioniert nur, weil jeder mit Herzblut dabei ist.“

Für Profis sei das nicht ganz einfach, betonte Detlef Bothe, der unter anderem schon in dem James-Bond-Film „Spectre“ mitgespielt hat. Er verkörperte Hitlers Gemeimwaffenchef Hans Kemmler, eine historische Figur. Den granteligen Bösewicht zu spielen, sei ihm nicht schwer gefallen, er sei sowieso durch die chaotische Planung am Set schlecht gelaunt gewesen.

100 gute Special Effects und viele Pornodarstellerinnen

Herausgekommen ist dann am Ende ein Machwerk, das keinesfalls für Begeisterung bei Cineasten sorgt, aber hervorragend das Splatter-Genre bedient, auch wenn gar nicht so viel Blut fließt. In seiner Nische ist der Film mit mehr als 100 wirklich gut gemachten Special Effects, professionellen Schauspielern, Laiendarstellern und nach Aussage von Habermann jeder Menge Pornodarstellerinnen insgesamt ein wunderbarer B-Movie.

Mit Sony hat sich ein professioneller Verleih für Europa gefunden. Neben Video on Demand ist der Film auch in mehreren Ländern im Kino zu sehen.

Von Robert Stockamp