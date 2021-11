Wolfsburg

Stürmische Begeisterung am Ende für eine großartige Premiere des diesjährigen Weihnachtsmärchens: Unter der Regie von Rainer Steinkamp spielte sich „Die kleine Hexe“ nach dem Buch von Otfried Preußler in die Herzen der Kinder. Am Freitag konnte endlich die mit Spannung erwartete Aufführung stattfinden, die eigentlich schon vor einem Jahr geplant war, aber Pandemie bedingt ausfallen musste.

Auch nach der derzeit gültigen Regelung für das Scharoun Theater Wolfsburg konnten nur 450 Kinder die erste Vorstellung miterleben, wie die kleine Hexe sich unermüdlich bemüht, eine gute Hexe zu werden, um auch an der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg teilnehmen zu dürfen.

Licht und Nebel sorgen für gruselige Atmosphäre

In frischen, humorvollen Dialogen hat John von Düffel das bekannte Buch bearbeitet, von Stefan Hiller wurde das Spiel mit musicalhaften Elementen bereichert, deren Einstudierung wieder Christian Mädler übernommen hat. Farbenfrohe Kostüme (Odilia Baldszun, Christel Zelder), typische Masken (Thora Pilling, Carla Volmerg) mit der Choreografie von Britta Rollar-Lemme beleben das schlichte, variable Bühnenbild. Geschickter Nebeleinsatz mit wechselnder Lichtgestaltung (Hans-Dieter Mosinski) schaffen gruselige Momente.

Nina Damaschke schlüpfte in die Rolle der kleinen Hexe. Quelle: Roland Hermstein

Zusammen mit dem achtköpfigen Ensemble ist Rainer Steinkamp eine Inszenierung gelungen, die den insgesamt 21 Figuren einen unverwechselbaren Charakter verleiht, ohne zu überzeichnen und doch mit mitreißender Lebendigkeit. Das junge Publikum begleitet die schwungvollen Lieder mit rhythmischem Klatschen.

Tickets und Eintrittspreise Vom 19. November bis 22. Dezember gibt es nahezu täglich fast 40 Vorstellungen. Wichtig: Alle Vorstellungen finden unter 2 G-Bedingungen und mit Maskenpflicht statt. Ausgenommen sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. – Eintrittspreise: 9 Euro in der Platzgruppe I und II. – Für hörgeschädigte Personen sind am 4.Dezember Plätze weiter vorne reserviert. – Karten erhalten Interessierte in der Theaterkasse, Porschestraße 41 D, 38440 Wolfsburg oder - Bestellungen per Mail: karten@theater.wolfsburg.de

Die kleine Hexe muss noch sehr viel lernen

Die kleine Hexe (Nina Damaschke) ist eigentlich sehr liebenswürdig und umgänglich, aber sie kann auch energisch und selbstbewusst auftreten, wenn sie Böses erfährt. Sie versteht es bereits, mit den richtigen Zaubereien aus dem widerborstigen Revierförster (Tobias Gondolf) einen hilfsbereiten, freundlichen Mann zu machen oder dem armen Papierblumenmädchen Reichtum zu verschaffen. Doch mit ihren 127 Jahren ist sie in der Welt der richtigen Hexen noch sehr jung und muss auch noch vieles lernen. Dabei hilft ihr der kluge Rabe Abraxas (Benjamin Werner), mit dem sie zusammen in einem kleinen Haus im Wald wohnt. Eingängig ist ihr tänzerisches Lied „Der beste Freund bist du“.

Zur Galerie Das Wolfsburger Weihnachtsmärchen feierte am Freitag Premiere; hier die schönsten Fotos.

Sie wohnen einsam, aber, wie sich herausstellt, nicht ganz allein. Vor allem die ihr nicht wohlgesonnene Wetterhexe Muhme Rumpumpel (Britta Hübel) beobachtet sie heimlich, unterstützt von der Kräuterhexe (Jenny Klippel), der Sumpfhexe (Nikolai Radke) und der Knusperhexe (Tobias Gondolf). Sie verpetzen sie bei der Oberhexe (Rudolf Schwarz), als sie unerlaubt heimlich in der Walpurgisnacht mittanzen will. Die Oberhexe verlangt von der kleinen Hexe, sich nach einem Jahr als eine „gute“ Hexe zu bewähren und sich der Prüfung zu unterziehen.

Die kleine Hexe lernt das Hexenzauberbuch von vorn bis hinten, vorwärts und rückwärts auswendig. Und die Zauberei auf Seite „neunhundertneunundneunzigeinhalb“ wird für die Prüfung am Ende zur wichtigsten Stelle im Buch.

Nicht enden wollendes Klatschen führt zu einer Zugabe des Schlussgesangs. Das Stück hat den Nerv der Kinder getroffen.

Von Heinz-Werner Kemmling