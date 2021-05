Wolfsburg

Der CVJM Wolfsburg organisiert seit vielen Jahren seine Fahrrad-Sponsorenrundfahrt – doch in diesem Jahr gibt es eine Premiere: Die Aktion findet am Samstag, 12. Juni, erstmals weltweit statt. Die Wolfsburger Teilnehmer treffen sich um 15 Uhr am Haus der Jugend in der Kleiststraße 33.

Fahrrad-Sponsorenrundfahrt findet weltweit statt

Eine symbolische Welle um die Welt aus Solidarität zu jungen Menschen: Dies ist das Ziel der Weltdienstgruppe des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) Wolfsburg. Losgehen soll es dort, wo die Sonne aufgeht, in Südostasien und Australien/Neuseeland, weiter über Europa, Afrika nach Amerika und wieder zurück nach Asien. Fahrradfahren, Laufen, Walken, Schwimmen, den Hund ausführen, in den Gottesdienst gehen, im Garten arbeiten, Tischtennis spielen – alle Aktionen sind willkommen. „Wir haben schon positive Rückmeldungen“, freut sich Mareile Pieper vom Organisationsteam.

„Da der YMCA eine weltweite Organisation ist, sollte es klappen. Wir haben schon viele Mails in die Welt verschickt “, berichtet Weltbummler Manfred Wille. „Aber auch Interessierte aus Wolfsburg können gemeinsam mit ihren internationalen Bekannten mitmachen – oder allein“, betont Mitorganisator Michael Kühn. Und ein Maskottchen haben die Sozialradlerinnen und Sozialradler schon: den radelnden CVJM-Elefanten. Die Tour findet wieder im Rahmen des Bündnisses „Niedersachsen packt an“ und des Bundesprogramms „Integration durch Sport“ im Landessportbund Niedersachsen statt.

Die einzelnen Projekte wurden passend zu den Kontinenten ausgesucht

„Unsere Projekte haben wir aus verschiedenen Kontinenten passend zu unserer Aktion ausgesucht“, erklärt Michael Meixner, Sprecher der Gruppe. So wird für Straßenkinder in Kambodscha, Schulkinder in Indien, Nigeria und Spanien, Flüchtlingskinder in Kolumbien und Griechenland und sozialsportliche Aktivitäten in Wolfsburg gesammelt.

Wer die Aktion unterstützen möchte, kann Geld auf folgendes Spendenkonto überweisen: Volksbank Brawo IBAN DE83 2699 1066 0892 8820 00 Stichwort „CVJM-Sponsoren 2021“. Weitere Informationen zur Aktion gibt es bei Michael Meixner (Telefon 053 63/81 24 53), Mareile Pieper (053 62/52 397), Michael Kühn (053 61/29 12 20) und Manfred Wille (053 61/62 813) sowie unter www.cvjm-wolfsburg.

