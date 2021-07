Wolfsburg

Eine Trendwende ist nicht in Sicht: Wie in den Vorjahren müssen Käufer von Häusern und Wohnungen in Wolfsburg im Jahr 2021 noch tiefer in die Tasche greifen als zuvor. 455 000 Euro kostet ein freistehendes Ein- oder Zweifamilienhaus in der VW-Stadt momentan durchschnittlich. Der Nachfrage tut das aber bislang keinen Abbruch. Das geht aus dem Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Braunschweig und Wolfsburg hervor.

Die Nachfrage nach Häusern und Grundstücken ist weiter hoch

„Die seit Jahren ungebremste Steigerung der Wohnimmobilienpreise setzt sich weiter fort“, berichtet Andrea Weber-Suilmann vom Landesamt für Geoinformation. Die Corona-Pandemie habe zu keinen signifikanten Änderungen bei der Nachfrage oder den Preisen geführt. „Zu Anfang der Pandemie hatte man das ja erwartet, aber das hat sich nicht bewahrheitet“, sagt Weber-Suilmann.

Insgesamt sind im ersten Halbjahr 2021 in Wolfsburg mit 610 Grundstücken zwar etwas weniger verkauft worden als in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 (641 Grundstücke), der Rückgang liegt mit 4,8 Prozent laut Weber-Suilmann aber im „allgemeinen Schwankungsbereich.“ Die Nachfrage sei weiterhin unverändert hoch.

Andrea Weber-Suilmann: Sie erklärt die Ergebnisse des Gutachterausschusses für Grundstückswerte. Quelle: Archiv

Die Grundstücke in Wolfsburg werden kleiner

Ganz ohne Folgen bleiben die hohen Preise allerdings nicht: Die Grundstücksgröße nimmt in Wolfsburg weiterhin ab. Im ersten Halbjahr 2021 betrug sie durchschnittlich 411 Quadratmeter. Zum Vergleich: 2016 waren es noch 618. Laut Weber-Suilmann ist das ein allgemeiner Trend: „Das ist zum einen eine Preisfrage und zum anderen sollen die Städte den Flächenverbrauch reduzieren.“

Bauland ist in Wolfsburg im Vergleich zu den Vorjahren wieder etwas teurer geworden: Pro Quadratmeter zahlen Käufer im Median 207 Euro. 2020 kostete der Quadratmeter 188 Euro.

Sie sind im ersten Halbjahr 2021 weiter gestiegen: Die Preise für Bauland in Wolfsburg. Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte Braunschweig-Wolfsburg

Eine noch größere Preissteigerung gibt es bei den freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern. Sie kosteten in den vergangenen sechs Monaten durchschnittlich 455 000 Euro. 2020 waren es noch 400 000 Euro. Die Entwicklung spiegelt sich auch im durchschnittlichen Preis pro Quadratmeter wider: Er beträgt momentan 2960 Euro. Noch höher ist er in der Region nur in Braunschweig. Dort bezahlen Hauskäufer durchschnittlich 3025 Euro pro Quadratmeter.

Unveränderter Trend: Einfamilienhäuser kosten in Wolfsburg durchschnittlich 455 000 Euro. Sie sind damit erneut teurer als noch 2020. Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte Braunschweig-Wolfsburg

Reihenhäuser sind in Wolfsburg teurer als in Braunschweig

Bei den Reihen- und Doppelhaushälften liegt der Quadratmeterpreis in Wolfsburg mit 3090 Euro sogar über dem in Braunschweig (2974 Euro). Wer sich in der VW-Stadt ein Reihenhaus zulegen will, gibt derzeit durchschnittlich 400 000 Euro aus. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 – vor Beginn der Pandemie – war der Preis mit 330 000 Euro noch ein gutes Stück niedriger.

Auch bei den Eigentumswohnungen verzeichnet der Gutachterausschuss einen leichten Anstieg: Wer sich eine Eigentumswohnung zulegen will, muss bei einem Erstverkauf pro Quadratmeter Wohnfläche derzeit 3814 Euro zahlen. 2020 waren es noch 3443 Euro. Beim Weiterverkauf von Wohnungen ist der Preis hingegen leicht gesunken, er liegt momentan bei 2116 Euro.

Von Melanie Köster