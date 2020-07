Preise für Häuser und Wohnungen in Wolfsburg steigen weiter

Wolfsburg

Wirkt sich die Corona-Krise eigentlich auch auf dem Immobilienmarkt aus? Die Antwort lautet vorerst: Nein. Die Preise für Häuser sowie Eigentumswohnungen in Wolfsburg sind trotz Epidemie weiter gestiegen, beim Bauland gibt es kaum Preisveränderungen. Auch bei der Anzahl der geschlossenen Kaufverträge konnte keine signifikante Schwankung festgestellt werden. Das geht aus dem aktuellen Grundstücksmarktbericht der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Braunschweig-Wolfsburg hervor. Der Bericht berücksichtigt alle Grundstückstransaktionen zwischen November 2019 und Ende April 2020.

Preis für Häuser steigt kontinuierlich

„Der Preissteigerungstrend im individuellen Wohnungsbau hat sich vorerst unverändert bestätigt. Das lässt darauf schließen, dass die Nachfrage unverändert ist“, fasst Andrea Weber-Suilmann vom Landesamt für Geoinformation zusammen. Seit 2010 ist der Preis für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Reihenhäuser und Doppelhaushälften kontinuierlich gestiegen. Aktuell legt man für ein Ein- oder Zweifamilienhaus in Wolfsburg durchschnittlich 400 000 Euro auf den Tisch. 2019 waren es noch 358 000 Euro. Das entspricht einem Quadratmeterpreis von 2574 Euro. Im Vorjahr lag dieser noch rund 100 Euro darunter.

Anzeige

In Wolfsburg stellten jetzt Alessa Retat, Andrea Weber-Suilmann und Claudia Parpart vom Landesamt für Geoinformation den Grundstücksmarktbericht für das erste Halbjahr vor. Quelle: Britta Schulze

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Bei Reihenhäuser und Doppelhaushälften zeigt sich derselbe Trend: 350 000 Euro kosten diese im Durchschnitt – 20 000 Euro mehr als im Vorjahr. Der Quadratmeterpreis stieg von 2670 auf 2980 Euro.Wobei dabei auch immer die Bauklassen berücksichtigt werden müssen. Für ein Haus aus dem Jahr 1950 bis 1977 werden beispielsweise durchschnittlich 2250 Euro pro Quadratmeter fällig, bei einem Neubau aus den Jahren 2013 bis 2017 sind es hingegen satte 3444 Euro. Weber-Suilmann: „Allgemein kann man sagen: Je jünger desto teurer.“

Quadratmeterpreis für Eigentumswohnungen auf Haus-Niveau

Etwas überraschend: Die Preise für Eigentumswohnungen gleichen sich denen für Häuser immer mehr an. Auch hier liegt der Preis pro Quadratmeter mittlerweile bei durchschnittlich 3444 Euro beim Erstverkauf. „Normalerweise ist ein Haus teurer als eine Eigentumswohnung, da man bei letzterem meist auf Garten und so weiter verzichten muss“, berichtet Weber-Suilmann. „Doch gerade Senioren zieht es vermehrt raus aus den Häusern in kleinere Wohnungen. Früher war die Wohnung der Einstieg, danach kam das Haus. Das kehrt sich zunehmend um“, erklärt sie.

Preisentwicklung Eigentumswohnungen in der Stadt Wolfsburg. Quelle: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN)

Beim Bauland sind die Preise in Wolfsburg minimal zurückgegangen. Der Quadratmeterpreis liegt hier bei 185 Euro – und damit fünf Euro unter Vorjahresniveau. Die Grundstücke werden dabei immer kleiner. Die Größe beträgt im Mittelwert nur noch 522 Quadratmeter. Interessant: 2017 lag der Preis noch bei 132 Euro, ehe er 2018 wegen der Versteigerung von Grundstücken im Fallersleber Baugebiet Kleekamp geradezu auf 346 Euro pro Quadratmeter explodierte. Für Weber-Suilmann sind aber selbst diese Preise nichts Ungewohntes. „Das ist Braunschweiger-Niveau. In Wolfsburg sorgt die stärker regulierende Wohnungsbaupolitik mit festen Preisen für moderatere Preise“, erklärt sie.

Preisentwicklung Bauland in der Stadt Wolfsburg. Quelle: LGLN

Ansonsten aber nähert sich Wolfsburg dem Braunschweiger Preisniveau immer weiter an. Die Quadratmeterpreise für Häuser und Wohnungen sind ähnlich. 440 000 Euro kostete ein Haus in der Nachbarstadt im Durchschnitt. „ Wolfsburg und Braunschweig sind vergleichbar. Und auch in den benachbarten Landkreisen gleichen sich die Preise im Speckgürtel denen in den Zentren immer mehr an“, so Weber-Suilmann. Wobei es dort deutliche Schwankungen gibt. „In Helmstedt gibt es zum Beispiel ein extremes Gefälle zwischen dem Süd- und dem Nordkreis. Der Norden profitiert stark von Wolfsburg“, weiß Suilmann.

Immobilien in Wolfsburg : Von einer Blase ist nichts zu sehen

Eine Blase angesichts der stetig steigenden Preise befürchtet sie nicht. „So etwas können wir seit Jahren nicht erkennen. Überall scheint der Bedarf noch groß. Die Preisentwicklung wird sich erst ändern, wenn sich auch wirtschaftlich etwas ändert“, sagt die Expertin. Corona könnte dafür sorgen. Aber wenn sich die Wirtschaft schnell erholt, werde die Krise wohl kaum einen spürbaren Einfluss auf den Immobilienmarkt haben. Beim Landesamt blickt man deshalb gespannt auf das zweite Halbjahr. Weber-Suilmann: „Der Markt reagiert zeitverzögert, die Auswirkungen der Corona-Pandemie bleiben deshalb abzuwarten.“

Von Steffen Schmidt