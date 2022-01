Wolfsburg

Ein mitreißendes, begeisterndes Konzert bot sich am Dienstag dem Publikum im Scharoun Theater Wolfsburg. Unter der Leitung von Gerd Schaller spielte das Sinfonieorchester des Nationaltheaters Prag. Unter dem Motto „Im alten Stil“ standen Werke von Leopold Koželuch, Igor Strawinsky und Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Programm.

Koželuch wurde erst zum 200. Todestag wiederentdeckt

Koželuch wurde neun Jahre vor Mozart in der Nähe von Prag geboren und schrieb rund 400 Kompositionen. Zu Lebzeiten genoss er über die Landesgrenzen hinaus internationale Anerkennung, allerdings schuf er sich durch dünkelhaftes, eitles Verhalten auch Gegner. Dazu gehörten Haydn, Mozart und Beethoven. So geriet er bald in Vergessenheit und ist erst seit 2018, seinem 200. Todestag, wieder neu entdeckt worden. Das gilt auch für die „Sinfonie Nr. 3 g-Moll“, die Verwandtschaft zu Mozarts Werken gleicher Tonart zeigt.

Strawinsky, einer der großen Komponisten des 20. Jahrhunderts, passt mit seiner „Pulcinella-Suite“ hervorragend in das Programm. Als Ballett nach einer alten Verwechslungskomödie konzipiert, nimmt er Tänze und Musik, die ursprünglich unter dem Namen des Barockkomponisten Giovanni Battista Pergolesi zusammengefasst sind. Satzüberschriften wie Serenata, Toccata, Gavotta oder Minuetto, aber auch Scherzino oder Tarantella weisen auf den Ursprung im italienischen Barock hin.

Ein mitreißendes Konzert: Beim Publikum kam der Auftritt des Sinfonieorchesters gut an. Quelle: Heinz-Werner Kemmling

Alte Musik wird mit neuen Elementen neu komponiert

In genialer Weise nimmt Strawinsky die Originalstimmen, versieht sie mit neuer Harmonik und erweitert außerdem die Kammermusikbesetzung auf ein großes Orchester. Alte Musik wird mit neuen Elementen neu komponiert. Damit ist ein Stil geschaffen: der Neoklassizismus, der eine Komponistengeneration beeinflusst hat und auch heute noch nachwirkt.

Mit den neuen musikalischen Ausdrucksformen gehen erhebliche Erweiterungen der instrumentalen Spieltechniken einher. Die Pulcinella-Suite gilt als sehr schwer spielbar und ist für die Musizierenden stets eine Herausforderung, die beim Prager Sinfonieorchester grandios umgesetzt wird.

Solistische Einsätze einzelner Instrumente treten hervor, um dann wieder mit dem Gesamtklang zu verschmelzen. Zu einem virtuosen Spiel entwickelt sich die „Gavotta con due variazioni“, die überragend von den Holz- und Blechbläsern gestaltet wird.

Eine musikalisch eindrucksvolle Einheit

Der auch mit Braunschweig verbundene Gerd Schaller und das Orchester finden musikalisch zu einer eindrucksvollen Einheit zusammen. Seine mit Gesten angereicherte, präzise Zeichengebung und das brillante Spiel der Orchestermitglieder schaffen dem Publikum ein angenehmes Hörvergnügen.

Das gilt insbesondere auch für die „Prager Sinfonie KV 504“. Die Spielfreude und die Tempowahl strahlen eine Frische aus, die schon bei der Uraufführung nach einem zeitgenössischen Bericht „ein überwältigender Erfolg“ war.

Das unterstreicht auch die Zugabe, die Schaller als „Schmankerl“ ankündigt: Es ist die schwungvoll gespielte Ouvertüre zu „Orpheus und Euridice“ von Christoph Willibald Gluck.

Von Heinz-Werner Kemmling