Wolfsburg

Die Trommlertruppe „Power Percussion“ machte mit ihrem Programm „Around The World“ am Freitagabend ordentlich Stimmung im Scharoun Theater. Mit Schlaginstrumenten aus allen Ecken der Welt und reichlich Show-Effekten begeisterten sie die Zuschauer, die ihrerseits mit rhythmischem Klatschen aus selbst zum Teil der Show wurden.

Optisch und klanglich war die japanische Taiko das auffälligste Instrument an diesem Abend. Der in München lebende Japaner Takuya Taniguchi spielte diese riesige Trommel und weitere kleinere traditionelle Trommeln in meisterhafter Art. Und wenn er auf die Taiko schlug, vibrierten die Sitze bis in den Rang.

Wuchtige Rhythmen reißen das Publikum im Scharoun Theater mit

In Begleitung der anderen sieben Percussionisten auf diversen Schlaggeräten entwickelte sich das Spiel zu einem wahren Feuerwerk. Besonders Passagen, die unisono gespielt wurden, knallten mit voller Wucht durch den Saal und rissen das Publikum mit, das immer mal wieder begeistert mitklatschte. Teilweise bekamen die Zuschauer auch Rhythmen vorgegeben, die sie dann nachklatschten.

Power Percussions: Die Show im Scharoun Theater machte auch optisch etwas her. Quelle: Britta Schulze

Wirklich komplexe Rhythmen oder interessante musikalische Erzählformen waren allerdings eher Mangelware. Dafür gab es teilweise nahezu akrobatische Einlagen und hohes Tempo in brillantem Timing. Und das auch mal auf ganz normalen Haushaltsleitern. Diese exotischen Elemente kamen beim Publikum sehr gut an, zumal die Schlagzeuger dabei auch die Leitern hinauf- und hinabstiegen.

Trommeln auf Plastikeimern, Blechtonnen und Metalltöpfen

Ein Drumset aus Plastikeimern und Metalltöpfen gehörte ebenso zum Programm. Auf Blechtonnen trommelten die Musiker auch und führten dabei auch in hohem Spieltempo noch kleine Tänzchen auf.

Begleitet wurde das Spiel dabei oft von Musik aus dem Hintergrund, die auch genutzt wurde, um mit atmosphärischer Stimmung von einem Teil der Welt in den nächsten zu gelangen. Dabei ging es auch nach Hong Kong, wo zusätzlich zur Musik ein eingesprochener Text auf den Anspruch der Einwohner auf Demokratie und Menschenrechte eingegangen wurde.

Die Show macht auch optisch etwas her

Passend dazu traten die Musiker hier mit Guy-Fawkes-Masken auf, dem Symbol für Widerstand gegen Tyrannei. Die Masken und die illuminierten Sticks waren hier fast das einzige, was beleuchtet war. Licht und Nebel waren ebenfalls Bestandteile dieser außergewöhnlichen Show.

Gut 90 Minuten dauerte dieses Trommelfeuerwerk, das zu keiner Sekunde langweilig wurde. „Power Percussions“ haben eben den Bogen ganz genau raus, wie man eine fulminante Show feiert. Dafür gab es dann auch ganz ohne Trommelklänge noch einmal rhythmischen Applaus vom Publikum.

Von Robert Stockamp