Wolfsburg

Die Polizei Wolfsburg sucht Beteiligte und Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht in der Poststraße: Am Montag um 0.50 Uhr fuhr dort ein Wagen mit zwei Personen in Richtung Schachtweg. Als der Fahrer das Tempo verringerte, um in eine Parklücke einzubiegen, prallte ein Radfahrer in das Heck des Wagens.

Der Fahrradfahrer flüchtet nach dem Unfall

„Nachdem die beiden Fahrzeuginsassen ausgestiegen waren und die Polizeialarmieren wollten, flüchtete der Zweiradfahrer in Richtung Schlosserstraße“, so Polizeisprecher Thomas Figge. Der Zweiradfahrer hatte einen dunklen Hautteint, einen drei-Tage-Bart und war dunkel bekleidet. Er sprach gebrochenes Deutsch und war auf einem dunklen Herrenrad unterwegs.

Die Polizei bittet den Zweiradfahrer oder mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 05361-46460 zu melden.

Von der Redaktion