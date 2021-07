Wolfsburg

Das Gastro-Angebot in Wolfsburg wächst weiter: Die Brüder Murat und Lokman Aydin eröffnen das Restaurant „Burger & Waffle“ in der Poststraße 31. Zur Eröffnung am Samstag, 10. Juli, gibt es ab 15 Uhr 50 Prozent Rabatt auf alle Burger und Waffeln. Zudem bietet das Familienunternehmen belgische Pommes, Milchshakes und ausländische „Candy“-Spezialitäten an.

Das Geschäft im Handwerkerviertel gehört zu keinem Franchise-Unternehmen, die Familie Aydin möchte hochwertiges Essen anbieten – weit weg von der Fast-Food-Mentalität. „Die Gäste sollten ein wenig Zeit mitbringen und den Aufenthalt genießen“, sagt Lokman Aydin.

„Burger & Waffle“ eröffnet in der Poststraße

Bei Burger & Waffle werde besonderen Wert auf Frische und Handarbeit gelegt. Die Wolfsburger erzählen, dass sie das Fleisch auf Bauernhöfen in Niedersachsen kaufen, die Patties anschließend selbst zubereiten und die Brioche-Buns selber backen. Zum Burger werden belgische Pommes angeboten, sie werden zweimal frittiert für einen extra krossen Genuss.

So sieht „Burger & Waffle“ aus – eine Bildergalerie:

Im Restaurant in der Poststraße können die Gäste zwischen belgischen Waffeln und Bubble-Waffeln wählen, diese sind besonders dick. „Für den Teig haben wir viel ausprobiert. Mit einigen geheimen Zutaten wie beispielsweise echter Vanille und Zitronenabrieb wurde er perfekt“, so Murat Aydin.

Schokolade, Früchte und weitere Toppings für die Waffeln

Mit Nutella, Früchten, Special-Zutaten wie Kinder-Riegel oder Raffaello sowie mit den Toppings Krokant, Smarties oder Kokosraspeln kann jeder Gast gegen Aufpreis eine eigene Waffel-Kreation entwerfen. Zudem bieten die Brüder verschiedene Milchshake-Sorten an.

Wer noch mehr Lust auf Süßes oder Herzhaftes hat, kann beim „Candy-Shop“ vorbeischauen. Im Online-Shop von Burger & Waffle und im Geschäft in der Poststraße werden Snacks aus aller Welt verkauft.

Bei „Burger & Waffle“ in der Poststraße hängen riesige Speisekarten

Der Gastraum mit seinen rund 100 Quadratmetern ist mit roten Stühlen, dunklen Tischen und einigen Stein-Elementen eingerichtet. Echte Hingucker sind große Bilder, die pinke Waffel-Leuchtschrift über einem türkisen Sofa sowie das Fenster zur Küche.

„Burger & Waffle“: Öffnungszeiten und Abholservice Das Restaurant „Burger & Waffle“ in der Poststraße 31 eröffnet am Samstag, 10. Juli, um 15 Uhr. Dann gibt es 50 Prozent Rabatt auf Burger und Waffeln. Nach der Eröffnung hat das Geschäft von Montag bis Donnerstag von 11.30 bis 21 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag von 12.30 bis 22.30 Uhr und am Sonntag von 14 bis 21 Uhr. Momentan kann das Essen abgeholt werden, die Geschäftsführer richten eventuell noch einen Lieferservice ein.

An der Durchreiche können Pommes und Burger bestellt werden, die Waffeln und Milchshakes werden an der Bar geordert. Zwei riesige Speisekarten hängen im Laden, zudem kann die Speisekarte über einen CQ-Code, der auf den Tischen klebt, aufgerufen werden.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig