Poststraße: Aus dem Schandfleck wird ein Handwerkerhaus

Aus dem hässlichen Entlein wird ein schöner Schwan: Der frühere „ Niedersachsen Druck“ in der Poststraße 42 und 44 soll ein Modellprojekt „ Handwerkerhaus“ werden. Passend zur Geschichte des Handwerkerviertels, in dem die Poststraße liegt. Noch in diesem Jahr soll der heruntergekommene Gebäudekomplex abgerissen werden. Und wird damit Teil der Sanierung und Umgestaltung der Poststraße.

Handwerkerhaus wird gebaut

Für das betroffene Gebäude habe es ein „Investorenauswahlverfahren“ gegeben, sagt Ralf Schmidt, Sprecher der Stadt Wolfsburg. Die beiden Grundstücke sollen im Rahmen eines staatlich geförderten „Modellvorhabens“ neu bebaut werden. „Hier wird der Typus des ’Handwerkerhauses’, welcher das Quartier um die Poststraße prägt, neu interpretiert“, so Schmidt.

Hintergrund: Im Handwerkerviertel lebten und arbeiteten in früheren Jahren viele Handwerker. Viele Handwerkerhäuser sind traditionell so aufgebaut, dass sich unten Werkstätten und Läden befinden, und oben die Wohnungen der Handwerkerfamilien. Viele haben zudem Höfe im hinteren Bereich. So ein idealtypisches und stilprägendes Handwerkerhaus soll auch in der Poststraße entstehen.

Wohnen und Gewerbe

„Geplant ist eine lebendige Mischnutzung aus Wohnen und Gewerbe unter Beibehaltung der typischen Hofstruktur und mit einer Architektursprache, die sich in die Nachbarschaft einfügt“, erklärt Ralf Schmidt. Das Modellprojekt ist Teil der Städtebausanierung im Handwerkerviertel und wird zu zwei Dritteln durch Bund und Land gefördert. Aktuell werde der Abriss des Gebäudes vorbereitet – er solle noch in 2020 erfolgen, so Schmidt. Anschließend beginne der Neubau. Einen konkreten Zeit- und Kostenplan nannte er nicht. Ganz billig dürfte es nicht werden, aus einem hässlichen Entlein einen schönen Schwan zu machen.

Von Carsten Bischof