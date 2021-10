Porschestraße: Wolfsburger Polizei sucht Zeugen zu Einbrüchen

Wolfsburg

Am Mittwochmorgen wollten Diebe in der Porschestraße anscheinend gleich doppelt zuschlagen. In einem Fall gelang es ihnen, in das Geschäft einzudringen. Im anderen Fall blieb es bei dem Versuch.

Ein aufmerksamer Passant stellte am frühen Mittwochmorgen fest, dass an der Eingangstür eines Telekommunikationsgeschäfts eine Scheibe eingeschlagen war. Er verständigte die Polizei. Zunächst vermutete der Zeuge, dass noch ein Täter in dem Geschäft sei. Dies bestätigte sich beim Eintreffen der Polizei nicht. Ein genauerer Blick in den Innenraum ergab, dass offensichtlich ein Handy sowie diverse Handy-Attrappen gestohlen worden waren.

Im zweiten Fall konnten die Einbrecher das Geschäft nicht betreten

Noch während die Polizeibeamten den Einbruch aufnahmen, erschien die Mitarbeiterin einer Back-Filiale bei ihnen. Diese erklärte den Beamten, dass sie soeben festgestellt habe, dass die Schiebetür des Geschäftes etwas geöffnet sei. „Die Einbrecher konnten den Geschäftsraum aber offensichtlich nicht betreten“, berichtet Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

Einen Zusammenhang zwischen den Taten schließt die Polizei nicht aus. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

