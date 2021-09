Wolfsburg

Ein 36-Jähriger ging am Samstag in der Wolfsburger Porschestraße auf Diebestour. Mit zwei vollgestopften Taschen flüchtete er aus einem Supermarkt in der City-Galerie – ein Ladendetektiv nahm die Verfolgung auf. Ein Polizist außer Dienst erkannte die Situation sofort und schnappte den Flüchtlingen.

Offenbar hatte der Ladendieb Durst

Der hatte zuvor in einem Supermarkt vor den Augen der Mitarbeitenden gleich 35 Dosen mit Softgetränken in zwei Taschen gesteckt, wie die weiteren Ermittlungen der Polizei ergaben. Danach wollte er an der Kasse vorbeigehen, ohne die Getränke zu bezahlen. Als Detektive den Wolfsburger ansprachen, ließ dieser seine Beute im Wert von rund 50 Euro fallen und flüchtete.

Dabei schaffte er es noch auf der City-Galerie heraus und wollte sich über den Maximilian-Kolbe-Weg aus dem Staub machen. Allerdings hatte er nicht damit gerechnet, dass in der Fußgängerzone ein Polizist in zivil unterwegs war. Der Mann außer Dienst nahm sofort die Verfolgung auf, schnappte den Wolfsburger auf dem Maximilian-Kolbe-Weg und hielt ihn fest bis zum Eintreffen einer Funkstreife. Den 36-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Von der Redaktion