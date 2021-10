Porschestraße: Mann belästigt Angestellte und Gäste beim Bäcker

Der 52-Jährige wurde von mehreren Polizisten festgenommen, weil er sich in der Filiale in der Wolfsburger Porschestraße völlig daneben benahm. Ein Arzt überwies ihn anschließend eine Fachklinik.

