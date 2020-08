Wolfsburg

Ein deutscher Superstar auf Stippvisite in Wolfsburg: Popsänger und Songwriter Wincent Weiss hat sich am Dienstag die Kunststofffertigung im VW-Werk angesehen und eine Probefahrt mit seinem neuen Auto unternommen. Denn: Der 27-jährige Sänger fährt als VW-Botschafter für E-Mobilität demnächst den ID.3.

Die Größe des VW-Werks beeindruckt den Sänger

„Ich war noch nie in Wolfsburg und bin echt beeindruckt, wie groß das Werk ist. Die Fläche ist unfassbar riesig und es wirkt total surreal“, sagte Weiss im Anschluss. In der Halle hatte er zuvor gesehen, wie Heckklappen gefertigt werden und fleißig Autogramme an die Mitarbeiter verteilt, die trotz Werksferien noch im Einsatz sind.

Vor dem Ritz-Carlton drehte er anschließend einige Runden in seinem zukünftigen Auto. Warum er gerade für den ID.3 und E-Mobilität wirbt? „Mir ist es wichtig auf meinen ökologischen Fußabdruck zu achten. Ich möchte irgendwann einmal Opa sein und für meine Kinder und Enkel eine lebenswerte Welt erhalten“, erklärt Weiss. Als Person des öffentlichen Lebens, mit Tausenden von Fans in den Sozialen Medien, sieht sich der 27-Jährige zudem in einer Vorbildfunktion. Weil ihm Nachhaltigkeit wichtig ist, probiert er gerade auch eine vegane Ernährung aus.

Nachhaltigkeit ist ihm wichtig: Wincent Weiss möchte als VW-Testimonial für Umweltbewusstsein werben. Quelle: Britta Schulze

Sein neues Auto möchte der Sänger vor allem in der Stadt und für den Weg von Berlin nach Lübeck nutzen – er stammt aus Schleswig-Holstein und ist mit seiner Heimat noch immer sehr verbunden.

Wie sich der neue ID.3 auf der Straße fährt, dazu kann Weiss noch nicht viel sagen –mit Autos von VW hat er allerdings bereits Erfahrungen: Seine ersten Fahrten unternahm er mit dem Polo seiner Mutter. „Mit ihm bin ich das erste Mal liegen geblieben, durch den Schnee gedriftet und habe das erste Mal Reifen gewechselt“, erinnert sich Weiss. Erst vor Kurzem fuhr er zudem mit einem VW-Bus in den Camping-Urlaub.

In Wolfsburg kam der 27-Jährige hingegen mit der Bahn an und entdeckte dort das, was er erwartete: „Ich habe am Hauptbahnhof gleich die grüne Farbe vom VfL und das VW-Logo gesehen“, erklärt er lachend. Beim Besuch am Dienstag blieb aufgrund von Interviews und Filmdrehs am Nachmittag keine Zeit, um sich Wolfsburg genauer anzusehen. Weiss will aber wiederkommen: „Ich möchte noch mehr vom Werk sehen.“

Es soll nicht der letzte Besuch in Wolfsburg gewesen sein

Der nächste Besuch findet dann hoffentlich ohne Maskenpflicht und Abstandsregeln statt. Die Corona-Krise verhinderte, dass Wolfsburger Fans Weiss näher kommen konnten. Für den Sänger hat die Pandemie zwei Seiten: „Ich habe dadurch eine Auszeit bekommen, die ich mir wahrscheinlich selber nicht genommen hätte. Meine Familie und meine Freunde habe ich in diesem Jahr wahrscheinlich so viel gesehen, wie in den letzten vier oder fünf Jahren zusammen“, berichtet Weiss. Und ergänzt: „Jetzt kann es aber langsam auch mal wieder losgehen.“

Dafür ist er bekannt: Wincent Weiss erlangte unter anderem durch den Song „Musik sein“ deutschlandweite Bekanntheit. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Der Sänger nutzt die Zeit aktuell, um Songs zu schreiben und an seinem neuen Album zu arbeiten. Ende des Jahres soll es fertig sein.

Wincent Weiss im Porträt Wincent Weiss wurde am 21. Januar 1993 in Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein geboren. Erste Bekanntheit erlangte der Popsänger und Songwriter 2013 durch seine Teilnahme an der zehnten Staffel der Castingshow „ Deutschland sucht den Superstar“. Der Durchbruch gelang ihm schließlich 2015 mit einer Coverversion des Liedes „Unter meiner Haut“, die er zusammen mit dem DJ-Duo „Gestört aber Geil“ herausbrachte. In der Folge veröffentlichte Weiss mehrere erfolgreiche Singles und sein erstes Album „Irgendwas gegen die Stille“. Deutschlandweit bekannt machten ihn insbesondere der Song „Feuerwerk“, für den der Sänger eine goldene Schallplatte erhielt und die mit Platin ausgezeichnete Single „Musik sein“. Im vergangenen Jahr erschien Weiss zweites Album „Irgendwie anders“.

