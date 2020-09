Stadtmitte

Ein neues Format soll mehr junge Leute ins Scharoun Theater locken. Dafür war am Dienstagabend die Liedermacherin Antje Schomaker zu Gast am Klieversberg. Das Pop-Konzert verbreitete eine tolle Stimmung im Saal, wenn auch die Besucher den Zeiten entsprechend weit auseinander saßen.

Die Wahl-Hamburgerin genoss den Abend jedenfalls sichtlich. „Es ist das einzige Konzert, dass wir in diesem Jahr spielen“, betonte sie. Live gespielt hatte sie davor nur via Online-Stream und ohne Band. Nun freute sie sich sehr, am Ende der Lieder wieder richtigen Applaus zu bekommen, anstatt lauter Smileys auf dem Bildschirm zu sehen.

Und Beifall kam ordentlich. Das Publikum ließ sich schnell begeistern und feierte mit den Musikern im Theatersaal eine tolle Party. Das lag vor allem an der puren Freude, die Antje Schomaker ausstrahlte. Sie tanzte über die Bühne, bis sich das Tonkabel zu einem großen Kabelsalat verwurstelt hatte.

Mit viel guter Laune und poppigen Songs brachte Antje Schomaker gute Stimmung ins Scharoun Theater. Quelle: Robert Stockamp

Die Zuschauer gingen mit, so gut es ging. „Ich tanze und ihr macht Sitztanz“, schlug Schomaker lachend vor. So gab es auch einen Song, wo die Besucher ganz laut mitsummten, denn gemeinsames Singen wäre nicht erlaubt gewesen.

Antje Schomaker : Eingängige Songs und Texte mit Tiefgang

Die eingängigen Songs mit den nachdenklichen Texten nahmen das Publikum sofort mit. Antje Schomaker hat ihren eigenen Stil gefunden. Das Grundmaterial ist klassische Liedermacher-Kunst mit tiefgängigen Texten und gut gestalteten Melodien. Im Bandarrangement klingt dann eindeutig die alte Hamburger Schule durch, nur alles ein bisschen poppiger und gefälliger.

Mit ihrem leicht flapsigen Gesang im Stil einer Judith Holofernes ergibt das ein originäres Gesamtbild, das sehr sympathisch und unprätentiös daher kommt. Im großen Konvolut der Deutsch-Rock-Pop-Musik ist es nicht ganz einfach, seine Einzigartigkeit hervorzuheben. Schomaker gelingt das aber ganz gut.

Ob mit diesem neuen Element Popkonzert die stärkere Einbeziehung eines jüngeren Publikums wirklich einen Anfang gefunden hat, lässt sich nur schwer sagen. Vom Alter her war das Publikum durchaus gemischt. Man muss da wahrscheinlich noch ein bisschen Geduld haben.

Von Robert Stockamp