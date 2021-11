Westhagen/Braunschweig

Im Prozess um die Silvester-Krawalle in Westhagen hat am Mittwoch die Perspektive gewechselt: Polizisten und Feuerwehrleute berichteten als Zeugen über die Angriffe auf dem Roten Platz.

„Die Stimmung gegen die Polizei war aufgeheizt“, sagte der damals stellvertretende Dienstabteilungsleiter (40). „Man hat immer wieder in den Lauf einer Pistole geguckt.“ Kollegen hätten von Rufen wie „Die Straßen gehören uns“ oder „Wir beherrschen Westhagen“ berichtet. Ein 26-jähriger Polizist sagte aus, die Einsatzkräfte seien mit „ACAB“-Rufen (All Cops are Bastards) begrüßt worden. Andere Polizisten sprachen von „Chaos“ und Zuständen „wie im Krieg“. Eine junge Beamtin berichtete über Schlafstörungen nach dem Einsatz: „Ich habe damals zu kämpfen gehabt.“ Immerhin, die noch jungen Angeklagten, denen unter anderem schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen wird, entschuldigten sich mehrmals bei den Einsatzkräften.

Eskalation an Silvester in Westhagen kam unerwartet

„Es war eine Nacht, die man lieber vergessen möchte“, meinte der 40-jährige Zeuge. Westhagen sei als sozialer Brennpunkt bekannt. Eine solche Eskalation aber habe keiner seiner Kollegen erwartet. „Die Lage war mehr als brenzlig“, schilderte der Beamte. Zunächst seien vier Kollegen wegen eines Alarms am Schulzentrum angerückt – über die Halberstädter Straße. Als sie um die Ecke zum Roten Platz bogen, seien sie sofort mit Pyrotechnik und Schreckschusswaffen beschossen worden. Die Einsatzkräfte hätten sich auf die Halberstädter Straße zurückgezogen. Als die Brandmeldeanlage wegen des Feuers in einem der Klassenräume auslöste, habe man die Feuerwehr angewiesen, nicht über den Roten Platz anzurücken – aus Sorge um die Sicherheit der Einsatzkräfte.

Schüsse auf Polizisten und Feuerwehrleute

Der 40-Jährige beschrieb, wie er und zwei Feuerwehrleute vor dem Klassenraum, in dem es gebrannt hatte, von etwa 25 Leuten mit Pyrotechnik und Leuchtmunition unter Beschuss genommen wurden. Dabei sei er nur knapp verfehlt worden. Die Einsatzkräfte flüchteten durch ein zerstörtes Fenster zurück in das Gebäude. Die Angreifer hätten durch das zerstörte Fenster weiter auf sie gefeuert.

Schreckschuss-Pistole: Mit Platzpatronen und Leuchtmunition nahmen die Angreifer die Einsatzkräfte auf dem Marktplatz in Westhagen unter Beschuss. Quelle: Oliver Killig/dpa

Mehrere Polizisten und Feuerwehrleute harrten anschließend im Vorraum hinter dem doppelt verglasten Windfang aus und beobachteten, wie Personen aus der Menge hervortraten und auf die Eingangstür der Schule schossen. Immer wieder. Darunter sei „hundertprozentig“ auch der 24-jährige Angeklagte gewesen, so der Polizist. Kollegen bestätigten, auch den jüngsten Angeklagten (19) aus Braunschweig bei den Angriffen am Eingang gesehen zu haben. Die Beamten gaben per Funk Personenbeschreibungen durch.

Beim Anblick der Kameras zieht sich die Menge zurück

Als die Einsatzkräfte Fotos und Videos aufnahmen, sei die Menge weiter auf den Platz zurück gewichen. Nicht deutlich wurde, ob der 20-jährige Wolfsburger an den direkten Angriffen auf den Eingangsbereich beteiligt war. Auch er befand sich zumindest auf dem Roten Platz, wie ein Video aus den sozialen Medien zeigte.

„Wir mussten lange auf Verstärkung warten“, schilderte der 40-jährige Beamte die Situation. Als Kollegen aus Braunschweig und Gifhorn eingetroffen seien, hatte sich die Menge bereits in kleinere Grüppchen zerstreut. Der 24-Jährige, sein 20-jähriger Bekannter und der Braunschweiger wurden unabhängig voneinander gefasst.

Die alkoholisierten Angreifer zeigen sich aggressiv

Während sich der älteste nach einem missglückten Fluchtversuch kooperativ gezeigt habe, sei der 20-Jährige, der zuvor einen Polenböller auf die Beamten geworfen hatte, „deutlich“ alkoholisiert und unkooperativ gewesen, hieß es. „Beim Atemalkoholtest hat er über zwei Promille gepustet“, so ein Polizeikommissar. Erheblichen Widerstand habe auch der 19-jährige Wolfsburger geleistet. Der damals Minderjährige sei völlig betrunken gewesen, habe einen Platzverweis nicht gefolgt und die Polizisten angepöbelt. Als er im Streifenwagen zu seinen Eltern gebracht werden sollte, sei ihm eine Schreckschusswaffe aus dem Hosenbein gerutscht.

Der Prozess soll am nächsten Montag fortgesetzt werden.

Von Christian Opel