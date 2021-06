Wolfsburg

„Wir brauchen qualifiziertes Personal“, sagt Thomas Figge, Sprecher der Wolfsburger Polizei. Gemeinsam mit seiner Kollegin Melanie aus dem Bruch dankte er deshalb jetzt der Firma Bachstein, vertreten durch Betriebsrätin Natalie Wilhelm, für die Möglichkeit, auf einem 18 Meter langen Gelenkbus für die Ausbildung bei der Polizei-Akademie in Niedersachsen zu werben.

Zwei Auszubildende der Polizeidirektion (PD) Braunschweig sind auf den Werbebildern zu sehen, die in der Region plakatiert werden. Zur PD Braunschweig gehören auch die Inspektionen Gifhorn, Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel, Goslar und Wolfsburg/Helmstedt. Gut möglich, dass die beiden demnächst auf Streife auf das eigene Konterfei treffen. Weitere Busse fahren in Hildesheim und Lüneburg.

40 Prozent Frauen, 60 Prozent Männer

Gestartet wurde die Werbekampagne in diesem Jahr. Vielleicht auch, weil es aufgrund der Corona-Einschränkungen 2020/21 zu Verzögerungen bei der Ausbildung im Polizei-Studium kam, wie in fast allen Bildungseinrichtungen. Einen Mangel an Bewerbenden gab es dabei offenbar nicht. Laut Statistik der Polizei hatten sich in Niedersachsen 4932 Personen zwischen 16 und 30 Jahren für den Eignungstest beworben – rund 40 Prozent waren weiblich, fast 60 Prozent männlich. „Genommen worden sind 355 Frauen und 465 Männer“, berichtet Thomas Figge.

Bewerbungs-Kriterien Für die Ausbildung bei der Polizei können sich Menschen aus dem gesamten europäischen Wirtschaftsraum im Alter zwischen 16 und 31 Jahren bewerben. Bewerbende sollten mindestens über einen Realschulabschluss verfügen, größer als 1,63 Meter sowie sportlich und gesund sein. Ein Jugendschwimmabzeichen in Bronze und ein Führerschein der Klasse B (oder Prüfbescheinigung Begleitetes Fahren) sind zwar verlangt, können aber auch nachgereicht werden. Die Fachhochschulreife für das Studium an der Polizei-Akademie kann nach Abschluss der Realschule oder von Quereinsteigenden auch noch während der Ausbildung erworben werden. Diese dauert dann zwei Jahre länger als mit Abitur, dafür sammeln die Absolvierenden aber nebenbei auch schon praktische Erfahrungen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.polizei-studium.de.

15 Prozent der eingestellten Auszubildenden hätten einen Migrationshintergrund, 22 Prozent seien es unter den Bewerbern und Bewerberinnen gewesen. 474 Kräfte hatten sich bei der PD Braunschweig beworben – 194 Frauen, 280 Männer und insgesamt 118 Menschen mit Migrationshintergrund. 77 wurden eingestellt: 36 Frauen, 41 Männer, zehn mit Migrationserfahrung.

Werbung für die Ausbildung bei der Polizei: Jung, sportlich und straffrei sollten die Neuen sein - und ohne sichtbares Tattoo. Quelle: Polizei Niedersachsen

Pensionierungen stehen an

„Wir erwarten eine starke Abwanderung durch anstehende Pensionierungen und müssen den Stab dringend auffüllen“, erläutert Figge zum Bedarf. Das Foto auf dem Bus zeigt keine Uniformen, sondern eine Polizistin und einen Polizisten in Freizeitkluft beim Bergsteigen im Harz. „Die Work-Life-Balance ist jungen Menschen verständlicherweise wichtig“, kommentiert Melanie aus dem Bruch. „Und Teamgeist ist besonders wichtig bei der Polizei.“ Beides greife die Werbung visuell auf.

Stationiert ist die fahrende Reklametafel auf dem Betriebshof des Unternehmens Bachstein im Vorsfelder Heinrichswinkel. Von dort aus gehen etwa 20 Fahrzeuge regelmäßig auf die Strecke. Die rund 60 Beschäftigten in Vorsfelde übernehmen im Auftrag der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG) stadtweit verschiedene Linien, aber sie fahren auch über Land bis nach Oebisfelde. Weitere Betriebshöfe gibt es in Goslar (HarzBus) und in Hornburg, acht Busse stehen zudem in Brome. Und eigentlich braucht die Bachstein GmbH ebenso wie die WVG ebenfalls Nachwuchs. Wer bei der Polizei nicht angenommen wird, könnte sich also gleich dort bewerben...

Von Andrea Müller-Kudelka