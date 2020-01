Vorsfelde

Die Polizei Vorsfelde sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 14.50 Uhr auf der Langen Straße. Ein unbekannter Fahrer eines blau lackierten Golf Plus mit Wolfsburger Kennzeichen fuhr den Angaben zufolge einen geparkten VW Golf an und verursachte an der Beifahrerseite einen Schaden von rund 1000 Euro.

Ein Zeuge beobachtete den Unfallverursacher

Ein Zeuge berichtete, dass der gesuchte Golf-Plus-Fahrer noch ausgestiegen sei, um den Schaden zu begutachten. Der Fahrer habe eine Wollmütze, eine längere Jacke und eine Jeans getragen. Er sei circa 30 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß gewesen und habe einen Drei-Tage-Bart getragen. Der unbekannte Fahrer habe sich daraufhin vom Unfallort entfernt.

Zeugen des Unfalls melden sich bei der Polizei Vorsfelde unter Telefon (0 53 63) 99 22 90.

Von der Redaktion