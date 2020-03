Wolfsburg

Nach einem Unfall auf dem Kundenparkplatz eines Möbelhauses in der Dieselstraße am Montagvormittag sucht die Polizei Unfallzeugen. Den Ermittlungen zufolge wurde der VW Golf einer 45 Jahre alten Wolfenbüttelerin von einem unbekannten Fahrer am hinteren Radkasten der Fahrerseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 10.30 Uhr, als die 45-Jährige nur für zehn Minuten in dem Geschäft war. In der Nähe des Golfs wurde ein blauer Pkw mit einem mit Matratzen beladenen Anhänger beobachtet. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei Wolfsburg unter Telefon (0 53 61) 46 46 0 entgegen.

Lesen Sie auch:

Von der Redaktion