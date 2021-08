Wolfsburg

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag auf der „Badelandkreuzung“ ereignet hat. Dort stießen gegen 8.45 Uhr ein VW Touareg und ein VW Passat zusammen.

„Zur Aufklärung der Gesamtumstände und damit des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen bei den Ermittlern in der Heßlinger Straße melden“, so Polizeisprecher Thomas Figge. Hinweise an die Polizei unter Tel. 05361/4646-0.

Von der Redaktion