Wolfsburg

Die Polizei sorgt sich um eine auffällige Häufung von Trunkenheitsfahrten: Am Mittwochabend stoppten die Beamten einen völlig betrunkenen Mann in seinem Mercedes – und an der Breslauer Straße stürzte ein alkoholisierter Fahrradfahrer.

Der völlig betrunkene Mercedes-Fahrer zeigt sich uneinsichtig

Ein Zeuge teilte gegen 18.50 Uhr der Polizei mit, dass in Detmerode auf dem Kurt-Schumacher-Ring ein Betrunkener mit einem Mercedes unterwegs sei. Die Polizei sichtete den Wagen zehn Minuten später an der Kreuzung Goethestraße, Ecke Lessingstraße. In Höhe des Haydnrings stoppten sie den Mercedes. Der ­58-Jährige Fahrer hatte laut Atemalkoholtest 3,59 Promille. Ihm wurde im Klinikum Wolfsburg eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. „Während der Maßnahme zeigte der 58-Jährige kein Unrechtsbewusstsein und verhielt sich völlig uneinsichtig“, berichtet Polizeisprecher Thomas Figge.

Alkoholisierter Radfahrer stürzt an Breslauer Straße

Wenige Minuten zuvor war ein 63 Jahre alter Fahrradfahrer auf dem Radweg an der Breslauer Straße gestürzt. Eine Passantin alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Auch dieser Mann war mit 3,24 Promille völlig betrunken. Der leicht verletzte Fahrradfahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum verbracht, wo auch ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Erst am Dienstag hatte die Polizei zwei völlig betrunkene Verkehrsteilnehmer gestoppt. Man beobachte diese Entwicklung mit Sorge, betonte Figge und warnte vor Fahren unter Alkoholeinfluss: „Sie sind nicht nur für sich, sondern insbesondere für andere Verkehrsteilnehmer eine enorme Gefahr. Es ist unverantwortlich, alkoholisiert am Straßenverkehr teilzunehmen und somit Leib und Leben Anderer zu gefährden.“

