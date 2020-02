Wolfsburg

Das neue Phänomen E-Scooter beschäftigt auch die Wolfsburger Polizei in zunehmendem Maße: Gleich vier Wolfsburger müssen sich nach einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend in der Innenstadt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Kein Führerschein , keine Versicherung

Das Quartett im Alter zwischen 25 und 30 wechselte sich gegen 19.35 Uhr in der August-Horch-Passage mit dem Fahren eines E-Rollers ab, bevor Beamte die Fahrten stoppten und eine routinemäßige Verkehrskontrolle durchführten. Hierbei stellte sich heraus, dass der E-Scooter für 25 Stundenkilometer für den Straßenverkehr zugelassen und somit fahrerlaubnispflichtig ist. Alle vier Betroffene konnten jedoch keinen Führerschein vorzeigen. Zusätzlich bestand für den Elektro-Roller keine Versicherung – ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Von der Redaktion