Polizei stoppt Autofahrer mit 2,26 Promille in Wolfsburg

Wolfsburg

Ein 40 Jahre alter Wolfsburger war in der Nacht zu Sonntag mit 2,26 Promille in seinem Auto unterwegs. Eine Polizeistreife wurde gegen 3.30 Uhr an einer Ampel in der Heinrich-Heine-Straße auf den Mann aufmerksam, als er sich bei Rotlicht in seinem Mercedes mit seinem Mobiltelefon beschäftigte. Trotz Blaulicht und deutlicher Haltezeichen habe der Fahrer zunächst nicht auf die Signale reagiert, teilte die Polizei mit. Erst auf mehrmaliges Lichthupen habe der 40-Jährige gestoppt.

„Schon zu Beginn bemerkten die Beamten, dass der Wolfsburger keinen sicheren Stand hatte und sich direkt an seinen Pkw lehnen musste. Ein Alkoholtest bestätigte schließlich die augenscheinliche Vermutung“, sagte Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Nach einer Blutprobe wurde dem 40-Jährigen die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein sichergestellt und auch das weitere Führen von Kraftfahrzeugen verboten.

Von der Redaktion