Am Mittwochabend zeigte „Aktenzeichen XY“, was sich vor und nach den tödlichen Schüssen auf einen ­20-Jährigen in Vorsfelde abspielte. Die Wolfsburger Polizei hat nach der ZDF-Sendung neue Hinweise auf die zwei mutmaßlichen Täter erhalten. Ist darunter die entscheidende Spur?