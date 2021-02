Wolfsburg/Hannover

Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag am Hauptbahnhof in Hannover drei mutmaßliche Drogenkuriere mit 1,2 Kilogramm Marihuana und einer geringen Menge Kokain festgenommen. Am Wohnort eines 32 Jahre alten Beschuldigten in Wolfsburg sei bei einer Wohnungsdurchsuchung weiteres Beweismaterial sichergestellt worden, teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Hannover mit.

Neben Drogen beschlagnahmte die Polizei auch Mobiltelefone und mutmaßliches Dealgeld

In einem Verfahren wegen Drogenhandels in nicht geringer Menge hatten sich für die Ermittler der Polizeiinspektion Garbsen zuvor Hinweise auf eine Beschaffungsfahrt mit einem ICE aus Nordrhein-Westfalen nach Niedersachsen ergeben. Am Dienstag gegen 0.20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei am Hauptbahnhof in Hannover die mutmaßlichen Drogenkuriere (32/27/27) und beschlagnahmten bei ihnen neben den Drogen auch Mobiltelefone und Geld, das mutmaßlich aus Drogengeschäften stammt.

Die Polizei erwirkte über die Staatsanwaltschaft Hannover beim Amtsgericht eine Durchsuchung der Wohnung des 32-Jährigen in Wolfsburg. „Dort beschlagnahmten die Einsatzkräfte der Polizei weitere szenetypische Gegenstände sowie Mobiltelefone“, sagte die Polizeisprecherin. Ein 27-jähriger Tatverdächtiger sei später aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen worden.Die beiden anderen Männer sollen am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden, der über eine Untersuchungshaft entscheiden wird.

