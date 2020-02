Wolfsburg

Wer kennt diesen Mann oder diese Frau? Die Polizei Wolfsburg fahndet nach zwei EC-Karten-Dieben mit Fotos aus einer Überwachungskamera.

Handtaschendiebstahl in der City-Galerie

Am 11. Dezember 2019 wurde eine 76-jährige Wolfsburgerin Opfer eines Taschendiebstahls, als sie in der City-Galerie unterwegs war. Der oder die Unbekannten erbeuteten unter anderem das Portmonee der Seniorin, in dem sich auch die Bankkarte befand.

Die Ganoven setzten die EC-Karte der Seniorin sowohl direkt am Tattag in einer Filiale in Wolfsburg ein als auch einen Tag später in einer Hamburger Geschäftsstelle. Insgesamt hoben sie rund 1700 Euro von dem Konto der Wolfsburgerin ab.

Mann trägt Wollmütze, Frau hat eine Brille

Jetzt genehmigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig ein Ermittlungsrichter die Veröffentlichung von Fotos aus Überwachungskameras zweier Bankfilialen. Darauf gut zu erkennen sind ein Mann mit einer Wollmütze und eine Frau mit einer Brille. Die Ermittler erhoffen sich durch die Fotos der Videoüberwachung Hinweise auf das Täterduo.

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter Telefonnummer 05361-46460 in Verbindung.

