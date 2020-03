Polizei erwischt drei betrunkene E-Scooter-Fahrer in Wolfsburg

Wolfsburg

Seit Anfang März können Fahrer auch in Wolfsburg E-Scooter ausleihen. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wurden nun im Stadtgebiet gleich drei betrunkene Roller-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Bei einem 21-jährigen Wolfsburger, der in Fallersleben angehalten wurde, wurden 1,65 Promille Alkohol gemessen. Bei einem 22-jährigen Fahrer aus Wolfsburg in der Grauhorststraße ergab der Test 1,50 Promille. Bei einem 25-Jährigen aus dem Landkreis Helmstedt, der in der Saarstraße gestoppt wurde, stellten die Beamten 1,54 Promille fest.

Allen Fahrern wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und jeweils ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Regeln für die E-Scooter Für die Nutzung der E-Scooter oder auch E-Tretroller ist das Fahren bundesweit nur auf Radwegen erlaubt. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 Kilometer pro Stunde, das Mindestalter für die Nutzung 14 Jahre. Die Roller müssen versichert sein und ein Kennzeichen haben. Bei den Verleihrollern ist das bereits der Fall. Ist kein Radweg vorhanden, darf auf die Straße ausgewichen werden. Auf Fußwegen, die für Radfahrer freigegeben sind, dürfen die Roller nur bewegt werden, wenn das Zusatzzeichen „Elektrokleinstfahrzeuge frei“ ausgeschildert ist. In Wolfsburg soll das künftig im Bereich der südlichen Porschestraße bis zur Pestalozziallee der Fall sein.

Lesen Sie auch

Von RND/ewo