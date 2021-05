Polizei erwischt 26-Jährigen ohne Führerschein und unter Drogen

Wolfsburg

In der Nacht zu Mittwoch wurde bei einer Verkehrskontrolle in der Heinrich-Heine-Straße ein ­26-Jähriger in einem Ford angehalten. Dieser konnte keinen Führerschein vorzeigen und stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, so dass eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt wurde.

Der Ford-Fahrer war in Begleitung eines Freundes unterwegs, als er von einer Streifenbesatzung angehalten wurde. Bei der Kontrolle konnte der Mann keinen Führerschein vorzeigen. Während des Gespräches ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer Betäubungsmittel zu sich genommen hatte.

Polizisten finden Drogen im Auto

Das Fahrzeug wurde mit dem Einverständnis des Fahrers in Augenschein genommen und es wurde eine geringe Menge Drogen gefunden. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest war positiv, so dass bei dem Franzosen im Klinikum eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den 26-Jährigen wurden Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

